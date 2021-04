Florin Prunea îl cere pe Andrei Vlad la echipa națională: ”A crescut fantastic copilul ăsta”

Fostul internațional Florin Prunea este încântat de progresul făcut de portarul formației FCSB, Andrei Vlad, și este de părere că acesta va fi următorul titular al echipe naționale a României.

Tânărul de 21 de ani a apărat un penalty în partida cu Universitatea Craiova și practic le-a adus un punct ”roș-albaștrilor”.

Vlad a câștigat războiul psihologic cu Alex Cicâldău la faza loviturii de pedeapsă, iar FANATIK a surprins indicațiile primite de portar de pe banca tehnică exact înainte de execuția ”decarului” oltean.

Andrei Vlad, văzut titularul echipei naționale de Florin Prunea

Prestațiile tot mai bune ale lui Andrei Vlad la FCSB sau la echipa națională de tineret îl încântă pe Florin Prunea, deși fostul președinte al clubului Dinamo București a recunoscut că la început nu a fost un susținător al acestuia.

”Și eu am fost un contestatar al lui la început. Te mai înșeli. Am zis că trebuie să plece undeva unde să joace, să fie dat împrumut. Îl văd și la echipa națională. Are 21 de ani, a crescut fantastic copilul ăsta. Ușor-ușor trebuie să vină sus”, a declarat Prunea pentru prosport.ro.

”Îmi pare rău pentru Radu că nu joacă în Italia. Eu zic că stăm bine pe postul de portar. Uite, vine copilul ăsta. Mai e și Aioani de la Târgoviște, care nu greșește”, a spus fostul internațional despre postul de portar la prima reprezentativă.

Andrei Vlad, omul derby-ului cu U Craiova

”Am referințe foarte bine despre Vlad, că e un băiat serios. Ăsta e un penalty apărat. Mingea se ducea în plasa laterală. Are forță bună. Trebuie să mai lucreze puțin la ieșirile pe centrări”, a încheiat Florin Prunea.

Universitatea Craiova a dominat-o pe FCSB, pe alocuri chiar categoric, dar s-a lovit de un Andrei Vlad foarte inspirat. Și, alteori, de lipsa de inspirație a jucătorilor din față. Oltenii încheie partida cu senzația că au pierdut două puncte.

De altfel, FANATIK l-a desemnat pe Andrei Vlad cel mai bun jucător de pe teren. Și-a făcut datoria de fiecare dată când a fost pus la încercare. Și nu au fost puține ocazii. Intervenție excelentă și inspirație la lovitura de pedeapsă executată de Cicâldău.

