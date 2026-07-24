Florin Prunea îl distruge pe Daniel Bîrligea pentru ședința foto pe gazon alături de iubita sa, după FCSB – FK Auda 2-3: „Nu mai suport!”

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FCSB a debutat în noul sezon european cu un rezultat extrem de rușinos: 2-3 cu Auda. Letonii au învins pe Ghencea în manșa tur a turului 2 preliminar din Conference League. După fluierul final, Daniel Bîrligea și Antonia Salanță, logodnica sa, i-au surprins pe toți cu gestul lor.

Florin Prunea a dat de pământ cu Daniel Bîrligea după FCSB – FK Auda 2-3

FCSB a pierdut cu 2-3, acasă, în fața letonilor de la FK Auda. Daniel Bîrligea a fost autorul mai multor ratări mari în de pe Ghencea. Atacantul nu a reușit să înscrie, dar a ieșit în evidență într-o cu totul altă manieră. Mai exact, la final, când toată lumea era dezamăgită de rezultatul înregistrat, el a decis să efectueze o alături de logodnica sa, Antonia Salanță.

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Gestul său l-a scos din minți pe Florin Prunea. Fostul mare portar român a comentat în termeni duri atitudinea de care a dat dovadă atacantul român, mai ales după ce echipa sa pierduse cu în fața unui adversar cu mult mai slab cotat.

„Nu ai cum să faci, mă, așa ceva! Toată lumea era în stare de șoc. Dacă băteai 7-8 la 0, da. Dar așa? Parcă nu mai văd deloc ambiție. Tot timpul vedem aceleași lucruri, dacă sunt eliminați o să spună: ‘Da, mergem mai departe’. Eu nu mai suport lejeritatea asta. A picat cuiva bine meciul ăsta cu letonii? Nu e în regulă ce a făcut Bîrligea”, a declarat Florin Prunea, în direct la .

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Ce a spus Gigi Becali despre Daniel Bîrligea după FCSB – FK Auda 2-3

După meciul cu rezultat dezastruos pentru echipa lui, Gigi Becali a intrat în direct și a reacționat. Deși focusul său a fost pe Ștefan Târnovanu, care a încasat două goluri pe , latifundiarul din Pipera nu l-a trecut cu vederea nici pe Daniel Bîrligea.

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„Cu echipa asta trebuie să dăm 4-5 goluri, așa trebuia să le dăm. Nu am fost deloc concentrați. Bine, dar acum nu poți spune, că două goluri sunt ale lui Târnovanu, Bîrligea a mai ratat și el două, trei ocazii…”, a spus Gigi Becali la

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