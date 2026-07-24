Sport

Florin Prunea îl distruge pe Daniel Bîrligea pentru ședința foto pe gazon alături de iubita sa, după FCSB – FK Auda 2-3: „Nu mai suport!”

FCSB a cedat acasă cu 2-3 în fața letonilor de la Auda. Finalul meciului a fost marcat de un moment neașteptat, în care Daniel Bîrligea și Antonia Salanță, logodnica sa, au fost protagoniști.
Mihai Dragomir
24.07.2026 | 18:11
Florin Prunea il distruge pe Daniel Birligea pentru sedinta foto pe gazon alaturi de iubita sa dupa FCSB FK Auda 23 Nu mai suport
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Florin Prunea, fără milă față de Daniel Bîrligea după gestul de la finalul meciului FCSB - FK Auda 2-3. Foto: Colaj FANATIK.
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FCSB a debutat în noul sezon european cu un rezultat extrem de rușinos: 2-3 cu Auda. Letonii au învins pe Ghencea în manșa tur a turului 2 preliminar din Conference League. După fluierul final, Daniel Bîrligea și Antonia Salanță, logodnica sa, i-au surprins pe toți cu gestul lor.

Florin Prunea a dat de pământ cu Daniel Bîrligea după FCSB – FK Auda 2-3

FCSB a pierdut cu 2-3, acasă, în fața letonilor de la FK Auda. Daniel Bîrligea a fost autorul mai multor ratări mari în meciul de joi seară de pe Ghencea. Atacantul nu a reușit să înscrie, dar a ieșit în evidență într-o cu totul altă manieră. Mai exact, la final, când toată lumea era dezamăgită de rezultatul înregistrat, el a decis să efectueze o ședință foto chiar pe gazon alături de logodnica sa, Antonia Salanță.

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Gestul său l-a scos din minți pe Florin Prunea. Fostul mare portar român a comentat în termeni duri atitudinea de care a dat dovadă atacantul român, mai ales după ce echipa sa pierduse cu în fața unui adversar cu mult mai slab cotat.

„Nu ai cum să faci, mă, așa ceva! Toată lumea era în stare de șoc. Dacă băteai 7-8 la 0, da. Dar așa? Parcă nu mai văd deloc ambiție. Tot timpul vedem aceleași lucruri, dacă sunt eliminați o să spună: ‘Da, mergem mai departe’. Eu nu mai suport lejeritatea asta. A picat cuiva bine meciul ăsta cu letonii? Nu e în regulă ce a făcut Bîrligea”, a declarat Florin Prunea, în direct la TV Digi Sport.

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Ce a spus Gigi Becali despre Daniel Bîrligea după FCSB – FK Auda 2-3

După meciul cu rezultat dezastruos pentru echipa lui, Gigi Becali a intrat în direct și a reacționat. Deși focusul său a fost pe Ștefan Târnovanu, care a încasat două goluri pe greșeli personale, latifundiarul din Pipera nu l-a trecut cu vederea nici pe Daniel Bîrligea.

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„Cu echipa asta trebuie să dăm 4-5 goluri, așa trebuia să le dăm. Nu am fost deloc concentrați. Bine, dar acum nu poți spune, că două goluri sunt ale lui Târnovanu, Bîrligea a mai ratat și el două, trei ocazii…”, a spus Gigi Becali la TV Prima Sport.

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  • 21 de goluri marcase Daniel Bîrligea în sezonul 2024/2025
  • 13 goluri a marcat Daniel Bîrligea sezonul trecut
  • 4,5 milioane de euro este cota atacantului de la FCSB
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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