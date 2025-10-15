Florin Prunea îl distruge pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? Cu Austria au alergat ăia de la mijloc de au făcut spume”

Răzvan Marin nu a mai fost folosit de Mircea Lucescu și în meciul România – Austria, după ce a fost jucător de bază pentru echipa națională până acum, inclusiv în mandatul actualului selecționer. Fără el, prima noastră reprezentativă a făcut un joc solid și a reușit să se impună cu scorul de 1-0, grație acelui gol marcat de Virgil Ghiță practic la ultima fază.

Florin Prunea a tranșat disputa dintre Mircea Lucescu și Răzvan Marin

Înaintea acestui meci, chiar la conferința de presă premergătoare jocului, „Il Luce” a transmis că fotbalistul de la AEK Atena s-a confruntat cu anumite probleme medicale în săptămâna partidei, motiv pentru care a decis să nu mizeze pe serviciile sale.

Doar că în cele din urmă mijlocașul a apărut în lot, iar ulterior tatăl său, Petre Marin, fost fotbalist important la actuala FCSB, a transmis în spațiul public faptul că problema medicală a fiului său era în realitate una minoră, iar el ar fi putut evolua în meciul cu Austria.

Apoi, , Mircea Lucescu a explicat că a ales să nu îl folosească pe Răzvan Marin pentru că nu a fost mulțumit de jocul prestat de el în meciul din Cipru, în special când a venit vorba despre faza defensivă.

Prunea l-a criticat dur pe Marin pentru declarațiile sale

În replică, , ci a preferat să vorbească despre o problemă medicală în ceea ce îl privește, chestiune pe care mijlocașul a negat-o.

În plus, fotbalistul a mai apreciat cu acea ocazie și că el a evoluat destul de bine în acel meci din Cipru invocat de Lucescu, aspect pentru care a fost criticat acum în mod destul de dur de către Florin Prunea.

„Nu are ce să caute o asemenea declarație în presă. La fel și declarația lui nea Mircea, nu a fost inspirată. Astea trebuie să rămână în vestiar. E clar că aici este o ruptură, care, după părerea mea, va fi greu de remediat.

Pe de altă parte, și Răzvan Marin a zis că a jucat foarte bine cu Cipru. Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? El a jucat bine cu Cipru? Îl dezavantajează declarația asta după meciul cu Austria, când au alergat ăia la mijloc de au făcut spume la gură”, a spus Florin Prunea pentru