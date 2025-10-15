Florin Prunea îl distruge pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? Cu Austria au alergat ăia de la mijloc de au făcut spume”

Răzvan Marin nu a mai fost folosit de Mircea Lucescu și în meciul România – Austria, după ce a fost jucător de bază pentru echipa națională până acum, inclusiv în mandatul actualului selecționer. Fără el, prima noastră reprezentativă a făcut un joc solid și a reușit să se impună cu scorul de 1-0, grație acelui gol marcat de Virgil Ghiță practic la ultima fază.
Înaintea acestui meci, chiar la conferința de presă premergătoare jocului, „Il Luce” a transmis că fotbalistul de la AEK Atena s-a confruntat cu anumite probleme medicale în săptămâna partidei, motiv pentru care a decis să nu mizeze pe serviciile sale.
Doar că în cele din urmă mijlocașul a apărut în lot, iar ulterior tatăl său, Petre Marin, fost fotbalist important la actuala FCSB, a transmis în spațiul public faptul că problema medicală a fiului său era în realitate una minoră, iar el ar fi putut evolua în meciul cu Austria.
Apoi, întrebat de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA în legătură cu acest subiect, Mircea Lucescu a explicat că a ales să nu îl folosească pe Răzvan Marin pentru că nu a fost mulțumit de jocul prestat de el în meciul din Cipru, în special când a venit vorba despre faza defensivă.
În replică, Răzvan Marin s-a arătat deranjat de faptul că selecționerul nu i-a spus direct că nu are nevoie de el la duelul contra Austriei, ci a preferat să vorbească despre o problemă medicală în ceea ce îl privește, chestiune pe care mijlocașul a negat-o.
În plus, fotbalistul a mai apreciat cu acea ocazie și că el a evoluat destul de bine în acel meci din Cipru invocat de Lucescu, aspect pentru care a fost criticat acum în mod destul de dur de către Florin Prunea.
„Nu are ce să caute o asemenea declarație în presă. La fel și declarația lui nea Mircea, nu a fost inspirată. Astea trebuie să rămână în vestiar. E clar că aici este o ruptură, care, după părerea mea, va fi greu de remediat.
Pe de altă parte, și Răzvan Marin a zis că a jucat foarte bine cu Cipru. Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? El a jucat bine cu Cipru? Îl dezavantajează declarația asta după meciul cu Austria, când au alergat ăia la mijloc de au făcut spume la gură”, a spus Florin Prunea pentru iAM Sport.