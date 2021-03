Florin Prunea îl ironizează din nou pe Mario Nicolae: „Nu are ce căuta la Dinamo. Fetițele dau în judecată. Să ne dea pe toți!” Exclusiv

Florin Prunea îl atacă din nou pe Mario Nicolae, directorul sportiv al lui Dinamo, și consideră că acesta nu are ce căuta în fotbal. Ba, mai mult, îl invită să îi dea în judecată pe toți cei care l-au contestat și îl numește „fetiță”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta mare glorie a lui Dinamo a făcut o dezvăluire șocantă pentru FANATIK în legătură cu Mario Nicolae, iar directorul sportiv al „câinilor” a oferit un interviu pentru site-ul nostru în care a negat acuzele lui Florin Prunea.

Prunea, care a câștigat un litigiu cu Dinamo, a fost deranjat de amenințările voalate ale oficialului dinamovist, care a spus ferm că îi va în judecată pe toți cei care îl calomniază.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Prunea nu îl iartă pe Mario Nicolae: „Nu are ce să caute în fotbal! Știu cine e acest Mario. Aducerea lui e o mare greșeală”

Mario Nicolae neagă acuzațiile pe care i le-ai adus…

– Am văzut că mi-a răspuns în FANATIK domnul Mario Nicolae. Din ce mi-a zis mie Penescu, au fost mai multe perechi de jambiere, seturi întregi. Nu poate să te dea afară pentru o pereche de jambiere. Era un om rezonabil domnul Penescu. Înseamnă că e ceva adevăr la mijloc din ce zice Mario Nicolae. Se pare că am fost bine informat (n.r. râde).

ADVERTISEMENT

E o greșeală aducerea lui Mario Nicolae la Dinamo?

– Aducerea acestui băiat la Dinamo este o mare greșeală. Nu poți să vii cu băiatu’ ăsta! Și eu știu ce vorbesc, crede-mă! Știu cine e acest Mario. Știu multe despre el. Eu nu înțeleg cine l-a adus!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tu când îl dai afară pe Dănciulescu de la Dinamo, nu poți să vii cu Mario Nicolae! Nu poți! Trebuie să vii cu cineva peste Dănciulescu ca profesionist și tot ce vrei tu! Care înseamnă și a făcut ceva pentru Dinamo.

Florin Prunea: „Numai fetițele dau în judecată! Așa fac oamenii mici!”

A spus că o să îi dea în judecată pe cei care îl calomniază.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Asta cu judecata… așa fac oamenii mici! Ăștia nu sunt bărbați! Numai oamenii mici amenință așa! „Fetițele”, cum le spunem noi în fotbal. Fetițele dau în judecată” Ai ceva de spus, ești bărbat și vii și vorbești! Apoi mergi mai departe. Nu ai timp de judecăți.

Ce mesaj ai pentru el?

ADVERTISEMENT

– E bine măcar că respectă foștii jucători ai lui Dinamo. Nu are el cum să le răspundă, pentru că nu are nicio legătură cu acest club. Și nici cu fotbalul în general. Nu am fost singurul care i-am atras atenția asupra unor lucruri. Să ne dea pe toți în judecată atunci! Pe mine, pe Laurențiu Lică, pe nea’ Cornel Dinu, pe Ion Marin.

Cornel Dinu și Ion Marin l-au criticat în termeni extrem de duri pe Mario Nicolae, cel care a fost adus de către DDB, la cererea lui Jerry Gane, în rolul de manager sportiv! Cele două glorii ale lui Dinamo consideră că fotbaliștii aduși de Nicolae sunt lipsiți de valoare și contribuie la degradarea situației echipei: „Care „stranieri”, deocamdată, s-au dovedit chiar străini… de fotbal! Așezarea unui manager tehnic controversat, ca mai tot ce e pe la noi, cu alură de pustnic credincios, nu ajută”, în timp ce Ion Marin a declarat că nu înțelege ultimele transferuri și „cine i-a dat drept de semnătură”.

ADVERTISEMENT