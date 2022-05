Florin Prunea, invitat special la meciul cu U Cluj! Fostul portar avertizează: “În niciun caz Dinamo nu e favorită! Va fi o atmosferă fierbinte!”. Exclusiv

Dinamo joacă una dintre cele mai importante duble din ultimii ani. Din păcate pentru fani nu este vorba de o “dublă” pentru trofee, ci pentru supravieţuirea în prima ligă. În istoria de 74 de ani, “câinii” nu au retrogradat niciodată.

Florin Prunea, invitat special la meciul cu U Cluj: “Am răspuns invitaţiei domnului Răzvan Zăvăleanu, ne cunoaştem de 20 de ani”

FANATIK a aflat că Florin Prunea este invitatul special al “câinilor” la meciul cu U Cluj. El a răspuns pozitiv invitaţiei lui Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar al lui Dinamo:

“Sunt la Cluj. Am fost invitat de domnul Zăvăleanu. Nu putem să punem problema deocamdată referitor la o poziţie în cadrul clubului. Am răspuns invitaţiei domnului Răzvan Zăvăleanu, ne cunoaştem de 20 de ani. Am onorat invitaţia”.

“În niciun caz nu pleacă Dinamo favorită. Echipa trebuie să fie concentrată”

Florin Prunea îi avertizează pe jucătorii lui Dusan Uhrin şi spune că în niciun caz nu trebuie să se considere echiap favorită, mai ales că se anunţă o atmosferă fierbinte pe stadion:

“În niciun caz nu pleacă Dinamo favorită. Echipa trebuie să fie concentrată. Am ajuns acum la Cluj şi am călătorit cu foarte mulţi suporteri dinamovişti. Vor fi foarte mulţi suporteri de-ai lui Dinamo pe stadion.

Trebuie să fie concentraţi pentru că va fi un meci foarte dificil. Sunt sigur că va fi o atmosferă fierbinte în această seară”, a spus Prunea.

Florin Prunea, pe lista înlocuitorilor lui Iuliu Mureşan: “Preşedinte la Dinamo acum înseamnă altceva”

Fost preşedinte la Dinamo între 2019 şi 2020, Florin Prunea este pe lista înlocuitorilor lui Iuliu Mureşan în postura de administrator special al clubului, aşa cum FANATIK . Astfel, fostul mare portar dinamovist poate reveni în vară la conducerea clubului.

În urmă cu câteva zile, Prunea a spus că este dispus să negocieze pentru preluarea funcţiei de preşedinte, însă lucrurile sunt diferite în acest moment, având în vedere insolvenţa echipei:

“Preşedinte la Dinamo acum înseamnă altceva. Trebuie să vedem exact ceea ce implică, pentru că este o altă legislaţie. Nu ştiu, deocamdată nu am fost contactat, dar dacă mă vor contacta o să vedem”, ne-a spus Prunea.

depinde de dubla cu Universitatea Cluj. În cazul unei retrogradări este pusă în pericol supravieţuirea clubului, în condiţiile în care “câinii” nu au patron şi se bazează pe ajutorul financiar al fanilor din DDB şi al sponsorilor.