Sport

Florin Prunea, iureş după gafa lui Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş 2-1: „Du-te şi ia-i de gât!”

Florin Prunea și-a ieșit din minți în direct după gafa impardonabilă a lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș. Care a fost momentul în care fostul fotbalist al „Generației de Aur” s-a aprins
Ciprian Păvăleanu
14.02.2026 | 10:37
Florin Prunea iures dupa gafa lui Radu Petrescu in Petrolul FC Arges 21 Dute si iai de gat
ULTIMA ORĂ
Florin Prunea a răbufnit după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

După ce scandalul dintre Bergodi și Cordea a început să fie dat uitării, SuperLiga României oferă o nouă fază controversată în urma deciziei de arbitraj a lui Radu Petrescu, care a anulat un gol fără niciun motiv. În discuție cu Daniel Stanciu, conducător la FC Argeș, Florin Prunea a răbufnit și a explicat că FRF ar trebui să fie răspunzătoare pentru astfel de incidente nedorite.

Florin Prunea, foc și pară în direct! Ce a spus fostul portar despre gafa lui Radu Petrescu

Etapa cu numărul 27 din SuperLiga României a început cum nu se putea mai rău. Radu Petrescu le-a anulat piteștenilor un gol perfect valabil la scorul de 1-1, iar FC Argeș a pierdut în final contra celor de la Petrolul. Deși nu a existat nicio neregulă în teren, VAR nu a putut interveni deoarece „centralul” a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă.

ADVERTISEMENT

Daniel Stanciu, conducător la FC Argeș, și Florin Prunea au dezbătut pe baza acestui subiect. Oficialul piteștenilor a cerut ca Kyros Vassaras să facă publice discuțiile din interiorul brigăzii de arbitraj pentru a înțelege ce s-a întâmplat cu adevărat la acea fază. Florin Prunea s-a aprins imediat și a luat la țintă Federația Română de Fotbal.

„Aș vrea ca Vassaras să scoată public discuțiile dintre arbitri. Dacă nu o face, e părtaș la tot ce se întâmplă. Hai să vedem exact ce s-a întâmplat și lăsați-ne cu jepcărelile astea. După atâția ani și faze controversate, este timpul ca Vassaras să facă discuțiile publice”, a transmis Daniel Stanciu, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în...
Digi24.ro
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat

„Bă, dar aveți președinte de Federație, ăștia ce fac, mă? Vă luați de Vassaras. Du-te la prietenii tăi, la Bodescu și la Burleanu. Băi, alo, ia uitați ce e aici. Du-te și ia-i de gât că ești conducător. Bă, ce faceți voi aici? Lasă-l pe Vassaras!”, a intervenit Florin Prunea.

ADVERTISEMENT
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu...
Digisport.ro
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii

Care a fost reacția CCA la scurt timp după fluierul de final din Petrolul Ploiești – FC Argeș

Comisia Centrală a Arbitrilor a răspuns prompt după finalul partidei dintre Petrolul și FC Argeș. Concluzia CCA a fost că Radu Petrescu a greșit și va suporta consecințele. Prin urmare, golul ar fi trebuit să fie validat.

„În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat. Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.  În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore”, a transmis CCA printr-o reacție fulger.

ADVERTISEMENT
Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament...
Fanatik
Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere vândut în multe orașe din România
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan....
Fanatik
Revista Fanatik 773! Gigi Becali, misionar în Africa. Exclusiv: mega-interviu cu Olimpiu Moruțan. Culisele exploziei lui Cristi Chivu. „Vraciul” lui Ronaldo
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Ilia Malinin, devastat după ratarea la patinaj...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Ilia Malinin, devastat după ratarea la patinaj artistic: „Nu am cuvinte”. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția...
iamsport.ro
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția să mă suni?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!