Florin Prunea, iureş după gafa lui Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş 2-1: „Du-te şi ia-i de gât!”

După ce scandalul dintre Bergodi și Cordea a început să fie dat uitării, SuperLiga României oferă o nouă fază controversată în urma deciziei de arbitraj a lui Radu Petrescu, care a anulat un gol fără niciun motiv. În discuție cu Daniel Stanciu, conducător la FC Argeș, Florin Prunea a răbufnit și a explicat că FRF ar trebui să fie răspunzătoare pentru astfel de incidente nedorite.

Florin Prunea, foc și pară în direct! Ce a spus fostul portar despre gafa lui Radu Petrescu

Etapa cu numărul 27 din SuperLiga României a început cum nu se putea mai rău. Radu Petrescu le-a anulat piteștenilor un gol perfect valabil la scorul de 1-1, iar FC Argeș a pierdut în final contra celor de la Petrolul. Deși nu a existat nicio neregulă în teren, VAR nu a putut interveni deoarece „centralul” a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă.

Daniel Stanciu, conducător la FC Argeș, și Florin Prunea au dezbătut pe baza acestui subiect. Oficialul piteștenilor a cerut ca Kyros Vassaras să facă publice discuțiile din interiorul brigăzii de arbitraj Florin Prunea s-a aprins imediat și a luat la țintă Federația Română de Fotbal.

„Aș vrea ca Vassaras să scoată public discuțiile dintre arbitri. Dacă nu o face, e părtaș la tot ce se întâmplă. Hai să vedem exact ce s-a întâmplat și lăsați-ne cu jepcărelile astea. După atâția ani și faze controversate, este timpul ca Vassaras să facă discuțiile publice”, a transmis Daniel Stanciu, conform

„Bă, dar aveți președinte de Federație, ăștia ce fac, mă? Vă luați de Vassaras. Du-te la prietenii tăi, la Bodescu și la Burleanu. Băi, alo, ia uitați ce e aici. Du-te și ia-i de gât că ești conducător. Bă, ce faceți voi aici? Lasă-l pe Vassaras!”, a intervenit Florin Prunea.

Care a fost reacția CCA la scurt timp după fluierul de final din Petrolul Ploiești – FC Argeș

Concluzia CCA a fost că Radu Petrescu a greșit și va suporta consecințele. Prin urmare, golul ar fi trebuit să fie validat.

„În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat. Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore”, a transmis CCA printr-o reacție fulger.