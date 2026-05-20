Florin Prunea, jigniri şi înjurături fără nicio limită, în direct, la adresa lui Andrei Nicolescu şi Robert Niţă!

Florin Prunea l-a înjurat grosolan în direct pe Robert Niţă, unul dintre oamenii apropiaţi ai lui Dan Şucu. Fostul preşedinte de la Dinamo şi actual analist TV nu l-a uitat nici pe Andrei Nicolescu, la adresa căruia a avut un derapaj sexist pe subiectul schimbării siglei clubului.

Florin Prunea l-a înjurat în direct pe Robert Niţă: „Brelocul p..ii!”

FANATIK SUPERLIGA despre situaţia de la Rapid şi despre posibilitatea ca Dan Şucu să se retragă de la echipă la capătul unui nou sezon dezamăgitor cu investiţii uriaşe. Declaraţiile lui Niţă au provocat atacul suburban al lui Florin Prunea, care l-a înjurat pe apropiatul patronului:

„Cu tovarăşul Robert Niţă, brelocul p..ii… Băi, ce-i fac ăştia rapidiştii, vă uitaţi pe alea? Băi, vă uitaţi pe alea? Ia caută brelocul, ăsta care face cumpărăturile. Ăsta de la Glovo… Băi, ce-l înjură. L-ai văzut acum la Piteşti ce sărea pe lângă Angelescu? Bam, bam, bam… Cum să-l ţineţi pe măscăriciul ăla lângă echipă, bă? Vă meritaţi soarta, fi-v-ar măscăriciul al dracu’. Acum ai văzut ce-i dă lui Gâlcă? Acum îi zice Şucu să dea tare pe Gâlcă. Băi, slugaciule… Pune aia cu brelocul, să moară bibi dacă n-am râs, mi-a trimis-o unul aseară”, a fost atacul suburban al lui Florin Prunea la adresa lui Robet Niţă, la .

Derapaj sexist la adresa lui Andrei Nicolescu

Florin Prunea nu s-a oprit aici şi l-a luat în colimator şi pe preşedintele celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu. Fost oficial în Ştefan cel Mare, Prunea a avut un derapaj sexist la adresa actualului preşedinte pe tema schimbării siglei :

„Băi, Nicoleto! Băi, tată, să nu mă apuc eu să vorbesc. Nu mă pun la mintea ta, că nu ai creier. Nicoleto, șterge-te la gură când pronunți numele astea, când vorbești de noi. Ține minte ce-ți spun. Să nu mă apuc eu de tine. M-ai sunat odată și ai văzut că… Aa? Nu mai te lua tu…”, a spus Prunea la IAM Sport.

Florin Prunea a fost iritat de declaraţia lui Andrei Nicolescu care a spus că există foşti jucători care s-au poziţionat împotriva lui, printre cei nominalizaţi fiind şi Florin Prunea, care a spus că noua siglă este una urâtă:

”Sunt două chestiuni. Există nişte persoane, foşti jucători, legende, care s-au poziţionat împotriva mea şi orice s-ar întâmpla la Dinamo, cel pe care dau vina sunt eu. Prunea, Kiriţă, domnii Lupescu şi Dinu, iar ei sunt vectori de imagine. Când ei au spus că Nicolescu e ăla care a vrut sigla asta… Prunea a zis că e urâtă ca Nicolescu, adică au dat tenta asta de parcă ar fi dorinţa mea personală şi înţelegi reacţia celor mulţi, că aceşti vectori de imagine tind să aibă o bătălie cu mine, nu cu Dinamo”, a spus Nicolescu la Prima Sport.