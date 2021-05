Florin Prunea le dă veşti bune fanilor lui Dinamo: “Cu siguranţă va continua şi din vară!” Exclusiv

Florin Prunea îi liniștește pe suporteri și e sigur că antrenorul „câinilor”, Dusan Uhrin, va continua și din vară la Dinamo.

Florin Prunea nu este surprins de parcusul bun al lui Dinamo și nu mai are emoții că echipa ar putea să meargă la baraj, ba chiar se gândește la câștigarea Cupei României.

Dinamovistul a declarat pentru FANATIK că Dusan Uhrin a găsit cheia cu acest nou sistem de joc și e de părere că Paul Anton și Deian Sorescu ar trebui chemați la echipa națională a României.

Florin Prunea îl laudă pe Dusan Uhrin: „Nu e prima oară când redresează echipa! A unit vestiarul”

„Cu siguranță că mă așteptam la acest parcurs și ca Dusan să găsească cheia câștigătoare. Am mai spus-o: Dinamo nu avea lot de retrogradare! Mă bucur și vorbesc cu plăcere acum. Îmi pare bine. În primul rând a implementat acest sistem de joc cu trei fundași, dar este foarte importantă și intrarea lui Eșanu. E altceva cu el în teren. Plus jucătorii de la mijlocul terenului, care aleargă foarte mult! Anton și cei care joacă fac cu totul altceva acum pe teren. Sorescu e în creștere foarte mare și majoritatea. Se vede asta cu ochiul liber.

L-am sunat pe Dusan Uhrin și l-am felicitat. Vorbesc cu el tot timpul. Se vede schimbarea în joc și acest sistem. Dusan a avut nevoie de puțin timp să găsească soluția și a găsit-o! E clar că și vestiarul este unit în aceste momente. Exemplul cel mai elocvent e Paul Anton. Era cu zâmbetul pe buze după ce a dat golul. Nu am mai văzut de mult un jucător de la Dinamo care să zâmbească. Este altceva.

Eu îl știu pe Dusan bine. Și data trecută când l-am adus la Dinamo, că eu l-am adus, alții voiau pe altcineva la vremea respectivă. A redresat lucrurile și echipa era pe locul șase când Negoiță și-a retras sprijinul în celebra conferință de presă. Și atunci Dusan Uhrin reparase lucrurile. Deci nu e prima oară. Cu siguranță cred că Uhrin va continua și din vară, pentru că nu văd pe altcineva să preia Dinamo în momentul de față. Dacă mai are contract, e clar. Nu este un om care să fugă, e serios”.

Florin Prunea: „Dinamo poate să elimine Astra Giurgiu. S-au grăbit cu Neagoe”

„Mai sunt două jocuri în campionat, plus meciul de Cupă care este foarte important. Nu mai am emoții cu barajul. Eu cred că Dinamo va scăpa și sunt convins de asta. Este un meci de Cupa României și e posibil orice. E diferit de campionat pentru că e un meci eliminatoriu. Dinamo are șansa ei și eu zic că poate să elimine Astra Giurgiu.

Eu cred că cei de la Astra s-au grăbit cu Eugen Neagoe, dar asta este o părere personală. Este treaba lor și ei știu mai bine ce au de făcut acolo. Șocul noului antrenor poate să fie pozitiv, dar și negativ, depinde de situație. Am văzut că Ionuț Badea a stat destul de puțin pe la echipele pe care la care a fost. Nu îl cunosc ca antrenor.

La Dinamo tot suporterii sunt cei care vor duce greul din punct de vedere financiar, până când va apărea un nou investitor. Nu au ce să facă. S-au înhămat la drumul ăsta și viața nu e ușoară. Eu am încredere că se va găsi un investitor. Important e să termine sezonul ăsta și de la anul sigur se va discuta altfel”.

„Deian Sorescu și Paul Anton sunt jucători de echipa națională!”

„Deian Sorescu și Paul Anton sunt jucători de echipa națională în momentul de față din punctul meu de vedere! Fără doar și poate. Dacă va fi un buget de austeritate, vor fi destul de greu de ținut la Dinamo. Trebuie să rămână și să se facă eforturi să fie păstrați, dar nu știu ce buget va fi la anul.

Albentosa a crescut și el de la meci la meci. A jucat echipa în multe momente. E un jucător care cu o pregătire bună poate ajuta în continuare Dinamo. Acuma că cere sau nu un salariu mare… Viața de jucător e scurtă. El știe cel mai bine ce are de făcut, pentru că nu o să îi facă nimeni nicio statuie dacă renunță la bani.

Dinamo va avea un buget pentru că va avea drepturile de televiziune. Ei trebuie să își gospodărească banii pe care îi au. Prin ce a trecut Dinamo nu au trecut multe cluburi, mai ales că vor pleca mulți jucători în vară”, a spus Florin Prunea în exclusivitate pentru FANATIK.