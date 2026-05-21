Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”

În vara anului 1990 Florin Prunea a semnat cu Universitatea Craiova, echipă alături de care a avut parte de multe reușite. Din această perioadă are multe amintiri și nu este deloc de mirare că a scos de la naftalină o poveste șocantă. Ce a mărturisit abia acum.

Florin Prunea, declarație șocantă de când era la Universitatea Craiova

Fostul jucător al FC Universitatea Craiova este unul dintre cei mai apreciați analiști Digi Sport. Florin Prunea (57 ani) recurge uneori la , fiind genul de persoană sinceră și directă. Fostul concurent de la Desafio nu ascunde faptul că este un om care a trecut prin multe experiențe.

În urmă cu ani buni celebrul portar a avut parte de numeroase momente epice. Privind în urma sa, a vorbit despre perioada în care evolua în Bănie. Legat de acele vremuri a făcut mai multe afirmații șocante. Mai exact, observatorul UEFA a recunoscut că a încălcat legea din România.

Timp de 3 ani a condus pe drumurile publice fără să dețină permis de conducere. Cu toate acestea, după căderea comunismului și-a cumpărat primul autoturism la care avea număr de ”șmecher”. Carnetul de șofer a întârziat să apară și după achiziția mașinii, în ciuda faptului că a provocat mai multe incidente neplăcute.

„N-am avut mașină, pentru că n-am avut carnet. Dar după Revoluție, mi-am luat Oltcit, la Craiova în ’90. Am avut 1-DJ-653. Număr de șmecher. Furia șoselelor (n.r. râde).

Am mers trei ani fără carnet cu furia șoselelor. Câte accidente am făcut… Păi, nu aveam carnet, nu ți-am zis? Hai să-ți zic cum a fost.

Bine, acum s-a prescris. Era generalul Sandu, care a căzut cu elicopterul când veneau de la Revoluție cu casetele, era șeful Miliției la Craiova. Și când vin dintr-o deplasare cu echipa, nu mai era mașina în spatele blocului. O întreb pe nevastă-mea: «Unde e mașina?». «Ți-a luat-o Miliția.

A venit comandantul și ți-a luat-o». Și am sunat imediat. «Domne, dacă mașina nu se întoarce în spatele blocului în 10 minute, eu plec din oraș, să fie clar! Nu mă mai interesează de Craiova». Și mi-au adus mașina, frate… Dar mi-au zis: «Băi, vino, băi, te rog, și ia-ți carnet!». Ce să fac? Hai să mă pun să dau examen de carnet atunci”, a dezvăluit Florin Prunea, la Interviurile .

Peripețiile neștiute ale lui Florin Prunea

În aceeași emisiune Florin Prunea a dezvăluit mai multe întâmplări din perioada în care conducea fără permis. Unul dintre accidente s-a petrecut în localitatea Lunca, în timp ce se afla la cantonamentul Științei. În fiecare dimineață mergea să ia ziarele înainte de meci, însă nu a mai fost deloc atent la drum.

A lovit în plin un biciclist în timp ce voia să facă dreapta, dar nu de pe prima bandă, ci de pe a doua. Nu s-a mai asigurat și astfel a cauzat un accident. Fostul portar a mai subliniat că nu cunoștea regulile de circulație și nu știa că bicicliștii au prioritate. El știa doar semnele de cedează și prioritate.

„Și când a intrat în mine o doamnă cu mașina, m-a aruncat direct în scuarul din mijlocul șoselei. Se dă jos din mașină și, când vine, băi, îmi dă o palmă! Bum! Ăștia ai mei când au auzit ce s-a întâmplat, primii care au venit au fost Cârțu cu Boldici. «Băi, fugi repede în cantonament!».

Și se pune Boldici la volan. Eu o văzusem că era îmbrăcată frumos, cu o rochie așa… Era nașă la nuntă, mă! Și vine bărbatu-său cu nuntașii. Iar ea tot țipa: «Nu a fost ăsta la volan, ăla negru a fost!». Eu eram deja în cantonament și mă uitam după geam, să văd dacă nu vin peste mine”, a adăugat Florin Prunea.