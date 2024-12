Florin Prunea, mesaj înduioșător după moartea lui Helmut Duckadam: ”El este printre noi, el nu a plecat”

Helmut Duckadam , iar Florin Prunea a rememorat faptul că cei doi au fost împreună la ultima apariție la TV a legendarului portar al Stelei.

Cum a primit Florin Prunea vestea morții lui Helmut Duckadam

Deși Florin Prunea și-a făcut apariția în peisajul fotbalului românesc abia spre finalul carierei lui Helmut Duckadam, iar diferența de vârstă dintre ei era mare, el a povestit cum i-a cerut portarul de legendă al Stelei să i se adreseze.

”Voiam să-l salut pe ’Ducka’. Eu cred că așa trebuie să facem de acum încolo. În ultima emisiune eram împreună, nu? Își aducea aminte cum a zis el ’Florin, am plătit 14.000 de dolari să plec și eu cu familia la business’.

Condoleanțe Alexandrei, familiei. Tare se mândrea cu familia lui. (n.r. – Cum ai primit vestea) Am primit-o cum au primit-o toți românii. Am rămas șocat. Am primit un mesaj. El este printre noi, el nu a plecat.

Mi-a spus când eram în cantonament la Snagov cu echipa mare a Stelei: ’Puștiule, mie să nu-mi mai zici Nea Helmut, ci ’Ducka’. A fost un portar incredibil, cred că merita mai mult. Mă întrebam de ce a avut doar două meciuri la echipa națională”, a declarat Prunea, la emisiunea Fotbal Club de la .

Duckadam va fi incinerat

Jurnalistul Radu Naum a anunțat în cadrul aceleiași emisiuni că Alexandra, soția lui Helmut Duckadam, l-a informat că , aceasta fiind dorința sa pe care a lăsat-o scris în testament.

”Dorința lui Helmut Duckadam a fost de a fi incinerat. Ea (n.r. – Alexandra Duckadam) îi va respecta dorința. Asta a vrut. De asemenea, a spus că cei care vor să își ia adio de la el, mâine (n.r. – marți) începând de la ora 14:00, va fi depus la Arena Națională. După care totul va fi privat și îi roagă pe toți să respecte această dorință a familiei.

Lucrurile sunt destul de simple, nu mai e nimic de spus din perspectiva asta. E destul de mult timp pentru cei care vor să se ducă să își ia adio de la Helmut. După aceea lucrurile vor fi private. A fost această idee, Helmut a avut dorința de a fi incinerat”, a spus Naum.

Alexandra și Helmut Duckadam erau și aveau împreună o fiică, Julianne, în vârstă de 16 ani. Alexandra i-a rămas aproape fostului mare portar în ciuda problemelor financiare cu care s-a confruntat după divorțul de prima soție.