Sport

Florin Prunea nu a avut milă de Marius Baciu: „Băi, te faci de râs, mă!”

Florin Prunea a comentat în termeni duri declarația făcută de Marius Baciu după ce FCSB a fost spulberată de FK Auda cu 4-1 în manșa secundă a turului 2 preliminar din Conference League.
Bogdan Mariș
31.07.2026 | 00:39
Florin Prunea nu a avut mila de Marius Baciu Bai te faci de ras ma
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Florin Prunea (57 de ani) a criticat declarațiile făcute de Marius Baciu (51 de ani) după Auda - FCSB 4-1. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu (51 de ani), a criticat arbitrajul după ce gruparea „roș-albastră” a pierdut cu 1-4 (3-7 la general) pe terenul letonilor de la FK Auda în turul 2 preliminar al UEFA Conference League, însă Florin Prunea (57 de ani) nu a fost de acord cu acesta și l-a criticat pentru faptul că a scos în evidență fazele controversate în contextul în care fosta campioană a suferit un eșec rușinos.

Florin Prunea, replică dură pentru Marius Baciu

FCSB a avut un gol anulat în circumstanțe controversate și ar fi putut să primească o lovitură de la 11 metri în prima repriză a meciului din Letonia, însă Florin Prunea a subliniat faptul că „roș-albaștrii” au pierdut „dubla” cu Auda la o diferență atât de mare, 3-7, încât deciziile arbitrului nu ar trebui scoase în evidență.

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Fostul portar a criticat declarațiile făcute de Marius Baciu la finalul jocului. „Băi, Bacione, te faci de râs, mă! Îmi pare rău că trebuie să o spun. Șeful tău îi făcea bezmetici, cei mai slabi. Ce să îți facă arbitrul, mă, Bacione, că e 7-3! Sunt de acord cu el că nu e de vină Târnovanu. Bravo lui că a avut tărie să o spună. Eu îl cunosc personal. Pentru mine e o mare decepție. Sper să vadă cât mai puțini fani ai lui FCSB declarația lui din seara aceasta”, a declarat Florin Prunea, în direct la Digi Sport.

Florin Prunea a oferit verdictul cu privire la Ștefan Târnovanu

Gigi Becali l-a criticat în termeni extrem de duri pe Ștefan Târnovanu după eșecul cu Auda, însă Florin Prunea a sărit în apărarea portarului, afirmând că acesta a jucat un rol doar la ultima reușită a letonilor. „Târnovanu, păi ce să facă Târnovanu? La primul gol n-avea cum să iasă în viața lui! E o centrare pe colțul lung la care Crețu trebuia să vină, să atace mingea. Ce să facă Târnovanu?

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La ultimul gol, i-a dat pe colțul lui, hai să zici. Dar Târnovanu este o problemă… Cinci pași ca să distrugi un jucător! Din punctul meu de vedere, e exact ce au făcut cei de acolo cu el. Din punctul meu de vedere, nu mai are cum să joace vreodată la FCSB, îți spun sincer. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să-și caute echipă”, a declarat Florin Prunea pentru sursa menționată.

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