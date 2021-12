Florin Prunea, ofertă surpriză de la un club din Liga 1: „Oricine și-ar dori să meargă acolo”

Situația de la Academica Clinceni se va clarifica, cel mai probabil, miercuri, 15 decembrie. De destinele echipei se ocupă Adrian Falub, numit director tehnic pe 7 decembrie, dar , în acte, până miercuri.

Florin Prunea a primit un telefon de la un oficial al Academicii Clinceni

În tot acest amalgam, fostul portar al lui Dinamo și al naționalei României, Florin Prunea, a făcut cunoscut faptul că a fost ofertat de oficialii grupării ilfovene, care joacă meciurile de pe teren propriu la Giurgiu, pe arena Astrei, Stadionul Marin Anastasovici.

„Am primit un telefon, am avut o discuție cu cineva de acolo. Dar de la o discuție până la a avansa lucrurile e cale lungă. Pe de altă parte, sunt impresionat de ceea ce se întâmplă la Clinceni în momentul de față”, a spus el, conform

ADVERTISEMENT

Florin Prunea a remarcat că Academica Clinceni primește greu gol

Fostul portar consideră că cele 7 puncte câștigate de echipă în ultimele trei etape nu sunt întâmplătoare. „Nu numai că echipa joacă, puteau să câștige împotriva revelației campionatului ().

Nu este întâmplător, odată cu venirea noilor investitori, odată cu venirea câtorva foști jucători acolo. Mă refer la Sabin Ilie, la Augustin Călin. Și se vede că Clinceni este o echipă care ia foarte greu gol. În ultimele trei etape, Clinceni a primit un singur gol, la Craiova.

ADVERTISEMENT

Sunt șapte puncte în trei etape, nu este întâmplător. Adrian Falub lucrează foarte mult în plan tactic și mai ales în faza de apărare. E un antrenor pe care îl cunosc, văd că există o simbioză între el și vestiar.

Eu nu sunt străin de Clinceni, am prieteni foarte mulți acolo, îl cunosc pe domnul primar din Clinceni, îl apreciez. Este un om de cuvânt, am vorbit de multe ori cu el. Au o bază de pregătire foarte bună la Clinceni.

ADVERTISEMENT

Cred că oricine și-ar dori să meargă la Clinceni. Eu cred cu tărie că se poate salva Clinceniul, mai sunt foarte multe puncte puse în joc. Va fi o bătălie în play-out, meciurile vor fi pe muchie”, a mai spus el.

Florin Prunea era președinte la Dinamo, dar îmbrăca treningul lui Poli Iași

În trecut, Florin Prunea a fost președinte la Poli Iași și la Dinamo. Fostul portar a fost, chiar, , fiind fotografiat într-un supermarket în treningul grupării moldave, deși era președintele grupării din Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

„Soția mea făcea o ciorbă şi a rămas fără zarzavaturi. Nu am mai ţinut cont de cum am fost îmbrăcat. Am văzut cine a publicat poza. Nu mă gândeam că poate ieşi un scandal monstru că eu sunt îmbrăcat într-un trening cu Iaşi.

A fost o chestiune premeditată. Nu cred că era în regulă să merg în echipamentul lui Dinamo la cumpărături. În echipamentul nostru nu mergi la cumpărături”, a spus Prunea.

ADVERTISEMENT

Florin Prunea spunea că a ajuns la Dinamo în mijlocul unui război civil

La scurt timp după ce a fost numit la șefia echipei de fotbal, de ceea ce a găsit la club. „Dacă ştiam ce e la Dinamo, nu veneam! Am picat în mijlocul unui război civil”, a spunea el în ianuarie 2020.

„Din cel mai iubit jucător al lui Dinamo, cu trei săptămâni înainte suporterii îmi făceau scrisori de dragoste să vin la Dinamo, am ajuns… când am venit aici am ajuns să fiu înjurat, mi-au zis că oricine venea era înjurat.

Vine Prunea şi se ceartă şi cu suporterii şi sunt pus în faţa unor situaţii penibile. Eu nu am văzut contractul lui Şerban. Practic ştiu că e pe viaţă! Numai în România se putea întâmpla asta”, explica Florin Prunea la vremea respectivă.