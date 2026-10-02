Sport

Florin Prunea, premoniție sumbră înainte de Polonia – România: „Hagi pleacă 100%!”

România joacă vineri seară al treilea meci din Nations League în deplasare cu Polonia. Florin Prunea a lansat o premoniție șocantă despre selecționerul Gică Hagi înaintea partidei de la Varșovia.
Mihai Dragomir
02.10.2026 | 17:15
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Florin Prunea e sigur. Anunț despre viitorul lui Gică Hagi la echipa națională. Foto: Colaj FANATIK.
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Naționala României a avut un start extrem de slab în actuala campanie din Nations League. Vineri seara, „tricolorii” înfruntă Polonia în deplasare, însă Florin Prunea a făcut un anunț șocant în privința selecționerului Gică Hagi.

Florin Prunea nu are dubii și anunță plecarea lui Gică Hagi de la echipa națională

Situație dificilă la echipa națională a României după un început nefericit de campanie în Nations League. Reacțiile în lumea fotbalului românesc după 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia au fost extrem de dure, până la comentarii legate de numele selecționerului care trebuia să fie acum pe banca echipei. Un nou comentariu puternic pe seama naționalei României a venit chiar înaintea partidei de la Varșovia contra Poloniei.

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Mai exact, Florin Prunea a spus că, dacă România va ceda și în acest meci, Gică Hagi va pleca cu siguranță. Fostul mare portar român nu a ezitat să lanseze un atac și la adresa președintelui FRF, Răzvan Burleanu. „(pleacă Hagi dacă pierde cu Polonia și Suedia?) Pleacă Gică! Vreți să facem pariu? Pleacă 100%! Pe Burleanu nu îl interesează, pe el știi cine îl dă afară? Numai suporterii îl dau, să facă presiune mare să plece, altfel nu îl dă nimeni afară.

Uită-te în declarație de avere, să vezi câți bani a făcut de când a venit la FRF. A venit într-un macat și acum e multimilionar în euro, ai înnebunit la cap?! Terenurile în centrul orașului… de unde, bă?! A venit într-un macat, asta avea pe el! E normal fotbalul să scadă și el să se îmbogățească?”, a spus Florin Prunea, pentru Iamsport.

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Singurii jucători apreciați de Florin Prunea după umilința cu Bosnia

Florin Prunea a vorbit despre echipa națională și după eșecul de la București în fața Bosniei. Fostul portar român spunea atunci numele singurilor jucători pe care i-a apreciat în confruntarea pierdută cu 2-4. „Diferență mare față de acțiunea de acum 2-3 luni, când vorbeam că e altceva.

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Băieții nu joacă la echipele de club, cel puțin linia de fund. În afară de Eissat, chiar dacă la primul gol lasă ușor să centreze, în afară de Eissat și Bîrligea, în unele momente, nu poți remarca niciun jucător. Arătăm ca o echipă sufocată de o grămadă de probleme”, mărturisea atunci Prunea la TV Digi Sport.

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  • 1 punct are Polonia după primele două etape din Nations League
  • 0 puncte are România în dreptul ei după tot atâtea runde
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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