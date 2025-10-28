Florin Prunea, pus să aleagă între FC Dinamo și CS Dinamo. Răspunsul a venit instant: „Știam că mă întrebi”

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc aduce de multe ori situații care pot părea comice pentru sportul profesionist, de cel mai înalt nivel, cu dueluri între echipe care poartă același nume.

Florin Prunea și-a ales favorita înainte de duelul dintre CS Dinamo și FC Dinamo

Așa este cazul și în confruntarea dintre CS Dinamo, echipă din liga secundă, care aparține M.A.I., și FC Dinamo, formație din SuperLiga, care este considerată de toată lumea ca fiind continuatoarea de drept a grupării din Ștefan cel Mare. Cele două părți nu au pornit un scandal pe tema identității, așa cum se întâmplă între FCSB și Steaua.

ADVERTISEMENT

Florin Prunea a fost întrebat cu care dintre cele două echipe, care se confruntă în Cupa României, o să țină, și nu a ezitat în a răspunde că va fi fanul echipei din prima ligă, chiar dacă invitația la meci a primit-o din partea celor de la CS Dinamo.

„Știam că mă întrebi asta. Este echipa Dinamo, care e adevărată echipă, din Liga 1, și cea din liga secundă, unde joacă meci de meci 4 puști foarte talentați. Ei investesc foarte mult în zona asta, am fost și am văzut, chiar mă bucur de acest lucru și îi încurajez. Da, o să merg la meci, m-a invitat domnul președinte Ionuț Lupescu, de la CS Dinamo.

ADVERTISEMENT

E un copil, Ayan Anghel, care e foarte bun, o să mai auziți de el, la CS Dinamo. Se muncește bine acolo. Știm toți că Dinamo e Dinamo din prima ligă. La un moment dat o să se rezolve și o să fie o singură echipă, probabil, sau se vor asocia cumva”, a spus și Florin Prunea la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Cum vor CS Dinamo și FC Dinamo să colaboreze

cu ideea de a se axa pe juniori. Astfel, ei doresc să vină în ajutorul echipei din SuperLiga, care a suferit la acest nivel juvenil în ultimii ani. Fotbaliștii cei mai talentați ar urma să ajungă la trupa condusă de Andrei Nicolescu, în momentul în care sunt pregătiți să facă pasul către fotbalul mare, de cel mai înalt nivel.

De altfel, există și un alt mod în care se ajută cele două echipe. sub formă de împrumut pentru a-l ajuta pe Florin Bratu să evite retrogradarea. Fundașii Răzvan Pașcalău, Ianys Neculai, mijlocașul Andrei Ionică și atacantul Vadym Kyrychenko au ajuns la CS Dinamo și au bifat o bună parte din partidele din această stagiune.