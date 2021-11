Florin Prunea nu crede în schimbarea lui Răzvan Burleanu: „Vine nașul Dâncu acum la putere! E votat din obligație”

Fostul internațional este pesimist în privința viitoarelor alegeri de la FRF, acolo unde nu crede că Răzvan Burleanu va pierde șefia în fața niciunui candidat.

Florin Prunea este de părere că Răzvan Burleanu profită de sărăcia din fotbalul românesc și își câștigă voturile prin obligație.

Florin Prunea nu crede în schimbarea lui Răzvan Burleanu de la șefia FRF

despre o schimbare a lui Răzvan Burleanu de la FRF, amintind și despre momentul în care Gică Popescu a candidat pentru postul de președinte al Federației Române de Fotbal, dar care a fost arestat ulterior:

„Băiatul ăsta (N.R.- Burleanu) cum respiră așa minte. Pentru ce mai facem licența pro? M-a oprit ieri un om pe stradă și mi-a spus să facem ceva să-l dăm jos.

I-am spus că nu avem șanse noi. I-am spus că singurii care pot face ceva sunt doar oamenii, mai ales că vine nașul Dâncu acum la putere, ce să mai caute Hagi, Popescu, Lupescu când ai astfel de oameni.

Peste tot pe unde mă duc, ei sunt cu geci, cu tricouri cu stema naționalei, dar întreb lumea dacă are magazin oficial, ridică toți din umeri”.

„Profită de sărăcia din fotbal, nu zic de prima ligă, luați la liga a doua, a treia, unde câștigă fotbaliștii salariul minim pe economie.

La Iași la mine a venit de trei ori în campanie și m-am trezit cu el la ușă, el și Paraschiv și l-am auzit. Mi-a făcut o ofertă să fiu secretarul general al lui.

M-am uitat așa la el, i-am spus băi ești nebun la cap, nu faci nici 20 de voturi cu Popescu. El mi-a spus că mai vedem. Ok, dar nu o să uit niciodată cum la două zile Gică Popescu a intrat în închisoare, cea mai mare nenorocire care s-a făcut”, a mai spus Florin Prunea, la TV .

„Nimeni nu e mulțumit, dar îl votează din frică!”

și a spus că doar președintele Klaus Iohannis sau Vasile Dâncu îl mai pot schimba pe Răzvan Burleanu de la șefia Federației Române de Fotbal:

„Nimeni nu e mulțumit, dar oamenii sunt obligați să-l voteze. Și atunci ce să mai? Că sunt multe de vorbit. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Gică seara la RIN.

Am văzut ieșirea lui Hagi, nu cred că e întâmplătoare, dar ieșirea lui fără susținere e degeaba. Toți cei care am simțit pentru echipa națională trebuie să spunem adevărul, eu îl știu. Acolo nu ai nicio șansă, la vot, dacă nu vine cine trebuie, cine are drept de vot”.

„Doar președintele Iohannis sau Vasile Dâncu îl pot schimba pe el. Dar domnul președinte e mai mult cu golful decât cu fotbalul”, a mai spus fostul internațional.