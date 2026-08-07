Florin Prunea, reclamat la UEFA după derapajul sexist! Reacția fostului portar: „Ne plac fetele pentru că nu ne plac băieții!”. Update

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Florin Prunea (57 de ani) a fost protagonistul unui moment incredibil la Tiraspol din postura de observator UEFA. Fostul internațional român a avut un derapaj sexist, iar Federația Română de Fotbal l-a „pârât” la conducerea forului continental.

După ce FRF a sesizat UEFA cu privire la derapajul lui Florin Prunea, fostul portar a oferit o primă reacție la plecarea din Chișinău. Videoclipul a fost postat pe profilul său de Instagram: „Vă salut! Aventura mea la Chișinău se încheie aici. Au fost 3 zile extraordinare, fără probleme la meci. Organizare incredibilă, fără cartonașe galbene. Am dat 10 pentru fair-play la toată lumea. Spectatorii lui St. Gallen, incredibili. Meci fără nicio petardă. V-am arătat și cine vine la stadion. Am văzut că unii prin România comentează de ce ne plac fetele… pentru că nu ne plac băieții, de-aia. Ne plac fetele!”.

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În timp ce filma, Florin Prunea se afla în compania unui băiat, cel mai probabil cel care s-a ocupat de el în cele 3 zile pe care le-a stat la Chișinău. Fostul portar i s-a adresat la un moment dat: „Aș vrea să-i mulțumesc lui Cătălin, el a avut grijă de mine zilele astea. Băi, aveți niște fete incredibile. Fete frumoase și de treabă… aplaudau, foarte frumos!”, și-a încheiat el videoclipul.

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Derapajul sexist al lui Prunea, sesizat de FRF la UEFA

Potrivit , Federația Română de Fotbal a sesizat UEFA în legătură cu comportamentul fostului portar și a transmis forului european inclusiv imaginile video pe care le-a postat chiar Florin Prunea. Membru al „Generației de Aur”, Prunea a fost delegat de UEFA ca observator la Sheriff Tiraspol – St. Gallen 1-3, din turul 3 preliminar Conference League. Înainte de startul partidei, fostul internațional român s-a filmat din tribună și a publicat imaginile pe contul său de Instagram.

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În videoclipul postat, Prunea îndreaptă camera către două femei aflate în apropiere și face o serie de remarci și gesturi cu tentă sexuală. . „Vă pupă Hanțu! Începe meciul, acum ies echipele. Lume puțină, cred că sunt mai mulți oaspeți”, a spus inițial Prunea, în timp ce filma stadionul „Sheriff Main Arena”.

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Apoi a mutat cadrul către o femeie care stătea pe rândul din fața lui: „Hai să vă arăt și ceva frumos aici”. La scurt timp, a filmat o altă femeie și a continuat: „Și vă mai arăt ceva frumos”, după care a întors camera spre el și a făcut gesturi cu subînțeles: „Ăăăă? E ce trebuie, fratello?”.

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În cele din urmă s-a întors la meci: „Sper să nu fie probleme. Vă dați seamă că ăștia au venit din Elveția până aici ca să vadă meciul. Echipă iubită St. Gallen. V-am promis că vă țin la curent. Vă pupă Hanțu, sper să avem un meci fără probleme și cel mai bun să câștige”.

Cum a ajuns Florin Prunea observator la UEFA

Federația Română de Fotbal nu l-a nominalizat pentru lista observatorilor UEFA. Potrivit sursei menționate anterior, fostul goalkeeper ar fi ajuns în această poziție datorită unor conexiuni proprii la Nyon, unde se află sediul forului european.