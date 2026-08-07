Florin Prunea, reclamat la UEFA după derapajul sexist! Reacția fostului portar: „Ne plac fetele pentru că nu ne plac băieții!”. Update

Florin Prunea (57 de ani) a fost protagonistul unui moment incredibil la Tiraspol din postura de observator UEFA. Fostul internațional român a avut un derapaj sexist, iar Federația Română de Fotbal l-a „pârât” la conducerea forului continental.
După ce FRF a sesizat UEFA cu privire la derapajul lui Florin Prunea, fostul portar a oferit o primă reacție la plecarea din Chișinău. Videoclipul a fost postat pe profilul său de Instagram: „Vă salut! Aventura mea la Chișinău se încheie aici. Au fost 3 zile extraordinare, fără probleme la meci. Organizare incredibilă, fără cartonașe galbene. Am dat 10 pentru fair-play la toată lumea. Spectatorii lui St. Gallen, incredibili. Meci fără nicio petardă. V-am arătat și cine vine la stadion. Am văzut că unii prin România comentează de ce ne plac fetele… pentru că nu ne plac băieții, de-aia. Ne plac fetele!”.
În timp ce filma, Florin Prunea se afla în compania unui băiat, cel mai probabil cel care s-a ocupat de el în cele 3 zile pe care le-a stat la Chișinău. Fostul portar i s-a adresat la un moment dat: „Aș vrea să-i mulțumesc lui Cătălin, el a avut grijă de mine zilele astea. Băi, aveți niște fete incredibile. Fete frumoase și de treabă… aplaudau, foarte frumos!”, și-a încheiat el videoclipul.
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Potrivit golazo.ro, Federația Română de Fotbal a sesizat UEFA în legătură cu comportamentul fostului portar și a transmis forului european inclusiv imaginile video pe care le-a postat chiar Florin Prunea. Membru al „Generației de Aur”, Prunea a fost delegat de UEFA ca observator la Sheriff Tiraspol – St. Gallen 1-3, din turul 3 preliminar Conference League. Înainte de startul partidei, fostul internațional român s-a filmat din tribună și a publicat imaginile pe contul său de Instagram.
În videoclipul postat, Prunea îndreaptă camera către două femei aflate în apropiere și face o serie de remarci și gesturi cu tentă sexuală. Imaginile au devenit virale și au stârnit un val de reacții în mediul online. „Vă pupă Hanțu! Începe meciul, acum ies echipele. Lume puțină, cred că sunt mai mulți oaspeți”, a spus inițial Prunea, în timp ce filma stadionul „Sheriff Main Arena”.
Apoi a mutat cadrul către o femeie care stătea pe rândul din fața lui: „Hai să vă arăt și ceva frumos aici”. La scurt timp, a filmat o altă femeie și a continuat: „Și vă mai arăt ceva frumos”, după care a întors camera spre el și a făcut gesturi cu subînțeles: „Ăăăă? E ce trebuie, fratello?”.
În cele din urmă s-a întors la meci: „Sper să nu fie probleme. Vă dați seamă că ăștia au venit din Elveția până aici ca să vadă meciul. Echipă iubită St. Gallen. V-am promis că vă țin la curent. Vă pupă Hanțu, sper să avem un meci fără probleme și cel mai bun să câștige”.
Federația Română de Fotbal nu l-a nominalizat niciodată pe Florin Prunea pentru lista observatorilor UEFA. Potrivit sursei menționate anterior, fostul goalkeeper ar fi ajuns în această poziție datorită unor conexiuni proprii la Nyon, unde se află sediul forului european.