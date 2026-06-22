Florin Prunea s-a întâlnit cu Dan Petrescu la Mamaia. A urmat un dialog incredibil: ”Tu ești sănătos la cap?” / ”Ce vrei să fac?”

Colegi în Generația de Aur și buni prieteni, Florin Prunea și Dan Petrescu s-au întâlnit întâmplător pe litoral în stațiunea Mamaia. Cei doi au purtat un dialog ireal, iar fostul portar a povestit ce s-a apucat la un moment dat să facă fostul antrenor de la CFR Cluj.
Retras o perioadă din fotbal pentru a-și rezolva problemele de sănătate, Dan Petrescu a urmat un tratament în Italia. Starea sa s-a îmbunătățit, iar la întoarcerea în țară a mers la Mamaia, acolo unde a nas în nas pe o terasă cu Florin Prunea.
”M-am întâlnit cu cineva, nu cred că se supără pe mine dacă spun. Nici nu-ți trece prin cap cu cine m-am întâlnit. Ca să-ți dau un indiciu, mi-au dat lacrimile. L-am luat în brațe, jur că mi-au dat lacrimile. Emoție multă. Așa de bine mi-a părut că l-am văzut, că nu l-am văzut de mult.
(n.r. – Cu Dan Petrescu te-ai văzut) Da! Băi, eram cu spatele, eram la cârciumă și îmi spune prietenul cu care eram eu: ‘Băi, vezi că vine Petrescu’. Băi, și când mă întorc, era chiar în stânga, lângă masa mea. Când m-am întors și l-am văzut, i-am sărit în brațe, pe cuvântul meu de onoare. Am început să plâng, fratelo! Arată bine, bine”, a declarat Prunea, pentru iamsport.ro.
Fostul portar al echipei naționale a României a dezvăluit faptul deși mai are probleme de sănătate și se afla la relaxare pe litoral, Dan Petrescu este tot cu gândul la fotbal și pe terasă a deschis laptopul și s-a uitat la un meci.
”Știți, mă, ce-a făcut? Am stat puțin de vorbă cu el și după aia s-a dus la masă. Ghici ce făcea el la masă? A deschis ditamai tableta și se uita la fotbal. Și-i zic: ‘Băi, dar tu ești sănătos la cap?’ / ‘Păi ce vrei să fac?’.
Cred că cu fiica sa era și cu încă doi prieteni. Este bine fizic, foarte bine. Mi-a zis că pleacă pe-afară, că mai are puțin din tratament. Așa m-am emoționat, mi-au dat lacrimile”, a mai spus Florin Prunea.
Deși au trecut 10 luni de când a decis să se retragă de la CFR Cluj și să-și rezolve problemele de sănătate, Dan Petrescu nu este încă pregătit total pentru a se întoarce în fotbal. Însă, Bogdan Mara a mărturisit într-o ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA că bunul său prieten va reveni cât de curând pe banca tehnică.
”Suntem apropiați. E nașul meu, un om pe care îl voi respecta și iubi toată viața mea. E bine, Doamne ajută. Îi doresc multă sănătate în primul rând să revină la nivelul care a fost. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic. Sunt convins!
Eu cred că va mai antrena, asta e viața lui. Știți bine cu toții că el mănâncă fotbal pe pâine. Viața lui este fotbalul și cât de curând… va fi 100%, va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare. Asta e bine, cât de curând va fi 100%. Îl iubesc din tot sufletul meu și îi doresc cât mai multă sănătate să îl vedem mai repede pe teren”, a afirmat Mara.