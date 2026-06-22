Florin Prunea s-a întâlnit cu Dan Petrescu la Mamaia. A urmat un dialog incredibil: ”Tu ești sănătos la cap?” / ”Ce vrei să fac?”

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Colegi în Generația de Aur și buni prieteni, Florin Prunea și Dan Petrescu s-au întâlnit întâmplător pe litoral în stațiunea Mamaia. Cei doi au purtat un dialog ireal, iar fostul portar a povestit ce s-a apucat la un moment dat să facă fostul antrenor de la CFR Cluj.

Dialog fabulos între Florin Prunea și Dan Petrescu. Cum se simte, de fapt, fostul antrenor de la CFR Cluj

Retras o perioadă din fotbal pentru a-și rezolva problemele de sănătate, Dan Petrescu . Starea sa s-a îmbunătățit, iar la întoarcerea în țară a mers la Mamaia, acolo unde a nas în nas pe o terasă cu Florin Prunea.

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”M-am întâlnit cu cineva, nu cred că se supără pe mine dacă spun. Nici nu-ți trece prin cap cu cine m-am întâlnit. Ca să-ți dau un indiciu, mi-au dat lacrimile. L-am luat în brațe, jur că mi-au dat lacrimile. Emoție multă. Așa de bine mi-a părut că l-am văzut, că nu l-am văzut de mult.

(n.r. – Cu Dan Petrescu te-ai văzut) Da! Băi, eram cu spatele, eram la cârciumă și îmi spune prietenul cu care eram eu: ‘Băi, vezi că vine Petrescu’. Băi, și când mă întorc, era chiar în stânga, lângă masa mea. Când m-am întors și l-am văzut, i-am sărit în brațe, pe cuvântul meu de onoare. Am început să plâng, fratelo! Arată bine, bine”, a declarat Prunea, pentru .

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Gestul cu care Dan Petrescu l-a șocat pe Florin Prunea

Fostul portar al echipei naționale a României a dezvăluit faptul deși mai are probleme de sănătate și se afla la relaxare pe litoral, Dan Petrescu este tot cu gândul la fotbal și pe terasă a deschis laptopul și s-a uitat la un meci.

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”Știți, mă, ce-a făcut? Am stat puțin de vorbă cu el și după aia s-a dus la masă. Ghici ce făcea el la masă? A deschis ditamai tableta și se uita la fotbal. Și-i zic: ‘Băi, dar tu ești sănătos la cap?’ / ‘Păi ce vrei să fac?’.

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Cred că cu fiica sa era și cu încă doi prieteni. Este bine fizic, foarte bine. Mi-a zis că pleacă pe-afară, că mai are puțin din tratament. Așa m-am emoționat, mi-au dat lacrimile”, a mai spus Florin Prunea.

Când se va întoarce Dan Petrescu în fotbal

Deși au trecut 10 luni de când a decis să se retragă de la CFR Cluj și să-și rezolve problemele de sănătate, Dan Petrescu nu este încă pregătit total pentru a se întoarce în fotbal. Însă, Bogdan Mara a mărturisit într-o ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA că bunul său prieten .

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”Suntem apropiați. E nașul meu, un om pe care îl voi respecta și iubi toată viața mea. E bine, Doamne ajută. Îi doresc multă sănătate în primul rând să revină la nivelul care a fost. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic. Sunt convins!

Eu cred că va mai antrena, asta e viața lui. Știți bine cu toții că el mănâncă fotbal pe pâine. Viața lui este fotbalul și cât de curând… va fi 100%, va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare. Asta e bine, cât de curând va fi 100%. Îl iubesc din tot sufletul meu și îi doresc cât mai multă sănătate să îl vedem mai repede pe teren”, a afirmat Mara.