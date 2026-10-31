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Florin Prunea s-a înțeles cu Pro TV pentru un nou proiect! Fostul portar va fi figură centrală

Flaviu Popa
31.10.2026 | 06:30
Florin Prunea sa inteles cu Pro TV pentru un nou proiect Fostul portar va fi figura centrala
EXCLUSIV FANATIK
Florin Prunea poate ajunge la PRO TV la Revelion
Florin Prunea este printre personajele momentului în România, fiind curtat de tot mai multe televiziuni pentru diverse colaborări. Este și cazul PRO TV, care-l vrea pe Prunea pe sticlă pentru un nou proiect, conform informațiilor FANATIK.
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Florin Prunea (58 de ani) este printre cele mai curtate personaje mondene din România la ora actuală, astfel că PRO TV ar fi bătut deja palma cu fostul portar pentru a-l aduce în echipa pentru Protevelion. FANATIK a aflat că românii care vor urmări programul de Revelion pe PRO TV vor avea șansa să-l recunoască pe Florin Prunea pe sticlă.

Florin Prunea, invitat la Revelionul organizat de Pro TV

Deși este un personaj controversat, Florin Prunea reușește mereu să facă audiență. Fostul portar activează de mai mulți ani în spațiul media, iar în ultima perioadă a devenit unul dintre cei mai urmăriți oameni din România. FANATIK a aflat că PRO TV dorește ca Florin Prunea să fie una dintre figurile centrale în programul de Revelion pe care îl va organiza la finalul acestui an.

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Din informațiile FANATIK, e posibil ca postul TV să se fi înțeles deja cu portarul „Generației de Aur” pentru o colaborare privind celebrul Protevelion, așadar telespectatorii ar urma să aibă oportunitatea de a-l urmări pe Florin Prunea în seara dintre ani la PRO TV. Fotbalul românesc a avut reprezentanți și la ediția precedentă, în studio fiind prezenți Costel Pantilimon și Florin Gardoș.

Florin Prunea a colaborat cu Pro TV pentru show-ul Desafio

Florin Prunea a mai colaborat cu Pro TV chiar în acest an, participând la primul sezon al show-ului Desafio: Aventura, descris de organizatori drept „o competiție complexă, desfășurată în mijlocul naturii, unde concurenții vor fi testați fizic, psihic și emoțional”. Fostul portar a făcut parte din echipa „Norocoșii”.

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Acesta a rezistat 12 săptămâni în cadrul show-ului de la PRO TV, fiind eliminat după un duel cu Marius Alexandru (Dumbo), cel care avea să și câștige competiția. Conform Libertatea, fostul portar de la Dinamo și Universitatea Craiova ar fi primit în total 31.000 de euro pentru participarea la competiție, 7.000 de euro când a semnat inițial contractul și câte 2.000 de euro pentru fiecare săptămână pe care a petrecut-o în cadrul show-ului.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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