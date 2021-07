Florin Prunea se bucură de plecarea lui Mario Nicolae: „Nu cred că a fost un câștig pentru Dinamo! A făcut mult rău!”. Exclusiv

FANATIK a anunțat că e aproape de plecarea de la Dinamo, alături de antrenorul echipei, , iar clubul ar putea rămâne doar cu Constantin Eftimescu și cei din DDB, fără un președinte care să vină cu un plan de redresare.

Florin Prunea a vorbit pentru FANATIK despre situația de la Dinamo și anunță un sezon extrem de dificil în cazul în care „câinii” nu își vor putea păstra jucătorii, antrenorul și nu vor putea aduce un nou președinte.

Florin Prunea, îngrijorat de situația lui Dinamo: „Viitorul e unul foarte greu!”

Florin Prunea a primit o decizie executorie din partea instanței iar Dinamo trebuie să îi achite nu mai puțin de 40.000 de euro. Fostul președinte al „câinilor” a declarat că nu a purtat negocieri cu cei din cadrul DDB pentru a reveni la Dinamo și infirmă faptul că ar fi cerut o sumă uriașă: „Este o decizie de primă instanță a Tribunalului București dar este executorie. Nu știu foarte multe, avocații se pricep. Eu am contract de muncă și îmi voi lua toți banii, iar la mine e hotărâre dată înainte de intrarea în insolvență, care a fost dată de două-trei luni. Nu a mai vorbit nimeni cu mine legat de asta. Florin Prunea e cea mai mică problemă a lui Dinamo. Nu am purtat negocieri cu Dinamo pentru funcția de președinte! Cine a spus că am cerut 10.000 de euro pe lună ori e cretin, ori e dobitoc, ori e idiot! Asta e o tâmpenie cât casa! Eu țin legătura cu cei din DDB. Nu pot decât să ajut cu o vorbă sau un sfat”, a precizat fostul oficial dinamovist.

Prunea are mare încredere în administratorul judiciar al lui Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, pe care îl cunoaște foarte bine și îl consideră un om capabil. De altfel, Zăvăleanu a reușit să scoată și Gaz Metan din insolvență și a lucrat și în cazul lui CFR Cluj: „E important să rezolve probleme cu antrenorii și jucătorii de acuma. Ce va fi mai încolo va decide adminstratorul judiciar. Îl cunosc foarte bine și e un om foarte serios. E o situație foarte grea pentru Dinamo și e un pericol real”, a mai explicat fostul mare portar.

Dinamovistul le ține partea jucătorilor, care au dat un ultimatum conducerii și celor din DDB pentru a primi o parte din salariile restante: „Nu e nicio presiune a jucătorilor! Ei își cer drepturile și foarte bine fac. Viața de fotbalist e foarte scurtă și nu le face nimeni statuie. Să se lupte pentru drepturile lor. E normal să tragă un semnal de alarmă și eu îi înțeleg perfect pe jucători”.

Florin Prunea, despre plecarea lui Dusan Uhrin de la Dinamo: „Dacă a ajuns să vorbească despre asta, situația e gravă!”

Dusan Uhrin s-a plâns după meciul amical cu Galatasaray despre problemele financiare și incertitudinea de la echipă, iar Florin Prunea consideră că acest lucru spune multe despre situația extrem de dificilă în care se află Dinamo: „Dusan nu a adus în discuție niciodată problemele financiare ale clubului, dar dacă și el a ajuns să vorbescă despre asta înseamnă că situația e gravă. El e un profesionist, muncește la fel. E problema cu jucătorii, care vin și îl întreabă ce se întâmplă”.

Nu cred că a fost un câștig pentru clubul Dinamo! Din contră, mare parte dintre jucători au venit degeaba și au cheltuit banii cu ei. Aici e de discutat. S-au dat atâția bani la băiatul ăla, la Akpala, să nu se fi întors și prin alte părți. Și la spanioli a funcționat aceeași rețetă! Salarii mari care se întorceau din ce am înțeles înapoi în buzunarele lui Cortacero. Se vede cu ochiul liber. Toată lumea știe! Și a mai fost o șmecherie când li s-a dat drumul lui Borja Valle și Isma Lopez și nu li s-au făcut actele corect. Ei au luat două salarii în înțelegere cu DDB-ul. Cum e posibil ca apoi să meargă la FIFA și să ia 400 și ceva de mii de euro?! Asta înseamnă că actele au fost făcute prost, adică nu s-a trecut la sfârșit „contractul nu mai este valabil”. Asta este grav. Cine a făcut actele acolo trebuie să răspundă.

Echipa se pregătește și asta e foarte bine. Își fac antrenamentele normal, pentru că problemele financiare nu trebuie să se amestece cu cele sportive. Viitorul e unul foarte greu! E clar că nu mai pot fi ținuți jucători pe salariile astea. E foarte bine să spună adevărul că atât putem și nu sunt bani de mai mult. Va fi un an greu pentru toți și trebuie să fim uniți. Obiectivul eu nu cred că poate fi altul decât menținerea în Casa Pariurilor Liga 1. Trebuie să se descurce cu ce au”.

Florin Prunea consideră că Ioan Mărginean e cea mai bună variantă pentru funcția de președinte la Dinamo

„În orice context Dinamo trebuie să aibă un președinte și doi-trei oameni care să comunice permanent cu jucătorii! Mă uit la alte echipe și lojele sunt pline. Dau o notă de seriozitate și încredere jucătorilor, care văd că toți sunt alături de ei. Sunt foarte mulți foști jucători dinamoviști și conducători buni care pot veni pe această funcție. Domnul Mărginean e o variantă foarte bună! Eu îl cunosc foarte bine. E un mare dinamovist pur sânge și un conducător foarte bun! Îl știu foarte bine pe „Limo-limo”. Eu nu cred că el a avut vreun amestec în venirea lui Cortacero la Dinamo, cum nu a avut nici nea Cornel Țălnar, săracul! Poate doar mici relații. Nu au nicio vină și îmi pare rău pentru ei. Sunt oameni care au dat multă sudoare pentru Dinamo și care iubesc clubul.

Mi-ar face plăcere să particip la Cupa DDB! Am fost de multe ori la evenimente cu suporterii și cu astfel de jocuri-școală. Oricând! Ce fac acești oameni și cum ajută Dinamo…. Am vorbit cu un prieten la Negrești-Oaș. M-au sunat pe video și erau la el în curte numai dinamoviști și mi-au arătat banii din buzunar și ziceau că merg să cumpere bilete și erau vreo 20! Merg pe stradă și mă îmi zice lumea: ‘Domnu’ Florin, am cumpărat cinci bilete!’. Este un fenomen incredibil să ajungi la atâția socios și nu se va opri aici.

Deian Sorescu ar putea rezolva o mare parte din probleme, dar eu nu cred că merită un milion în acest moment. Foarte bine că au refuzat oferta de la Legia, pentru că eu cred că valorează mai mult. Cred că a venit momentul să plece și poate ajuta clubul. Eu îl înțeleg perfect”, a declarat Florin Prunea pentru FANATIK.

