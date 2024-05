Florin Prunea și Andrei Nicolescu, discuție aprinsă în direct la TV după ce Dinamo s-a salvat de la retrogradare. ”S-au făcut greșeli mari de-a lungul timpului”

Dinamo București va juca și în sezonul următor în Superligă, după ce s-a salvat de la retrogradare în barajul cu Csikszereda. , însă au profitat de lipsa de inspirație din atacul adversarilor. Scorul final a fost 0-0, însă roș-albii au avut avantajul victoriei din tur, 2-0.

Florin Prunea și Ionel Dănciulescu, critici pentru managementul de la Dinamo

Barajul dintre Dinamo și Csikszereda a fost decis de rezultatul din partida tur de pe Arena Națională. Atunci, Dinamo a câștigat cu 2-0, după dubla lui Dennis Politic. La finalul partidei de la Miercurea Ciuc, Florin Prunea și Ionel Dănciulescu au intrat în dialog cu Andrei Nicolescu, administratorul special de la echipa din Ștefan cel Mare.

Florin Prunea: ”N-am nimic nici cu tine, nici cu Dinamo”

Florin Prunea: ”Prima și cea mai mare greșeală e că pleci în concediu când echipa are nevoie de tine să facă transferuri. Sunt sigur că n-ați avut o situație ușoară. Ați făcut transferuri pe ultima sută de metri. S-au făcut niște greșeli mari de-a lungul timpului. Noi nu putem minți oamenii. N-am nimic nici cu tine, nici cu Dinamo”.

Andrei Nicolescu : ”Mi-ai zis că am plecat în vacanță de Crăciun și de Revelion. Perioada de mercato din iarnă este cea mai grea. Toate discuțiile se poartă între niște agenți, fără să trebuiască să fii fizic acolo. Este o ipocrizie, dacă vreți în continuare ca asta să fie greșeala mea, accept. Eram 7 ore pe zi pe telefoane și pe laptop. Ce jucători am reușit să transfer în iarnă cu care trebuia să vorbim?”.

Florin Prunea: ”Nu sunt de acord cu tine. Relațiile în cadrul clubului trebuie să fie interumane. Eu nu te critic, însă trebuie luate niște decizii pentru că timpul trece. Faceți lotul cât de rapid posibil pentru că timpul trece. Bugetul este de primele 6 echipe”.

Andrei Nicolescu: ”S-au vehiculat niște sume care sunt false. 15 mii este cel mai mare salariu. Presa a rostogolit niște sume mult mai mari față de realitate, în ideea că s-au cheltuit bani aiurea. Am anunțat că trebuie să avem o echipă care să se exprime ca o echipă de play-off ca să ajungem în acel pluton de echipe care erau în fața noastră. În iarnă aveam opțiunile foarte limitate și am făcut ce am crezut mai bine ca să salvăm Dinamo”.

Ionel Dănciulescu: ”Nu mi se pare normal ca echipa să se salveze de la retrogradarea directă în ultima etapă, cu ajutorul altor rezultate, pentru că altfel Dinamo retrograda. Asta am zis și nimic mai mult, pentru că la un moment dat trebuie să tragi niște concluzii. Eu n-am niciun fel de interes, eu nu fac jocul nimănui. Eu fac doar jocul meu, că iubesc această echipă și am dovedit-o prin tot ce am făcut pe parcursul timpului. Nu am nimic personal cu nimeni”.

Andrei Nicolescu: ”E o realitate, nu am reușit din 1 decembrie până acum să facem ce ne-am propus. Am arătat ca o echipă care joacă pentru play-off și am obținut puncte. În play-out am făcut niște meciuri… nu am făcut ceea ce trebuia”.

Revoluție la Dinamo în perioada de transferuri?

. Nicolescu a anunțat că doar în cazul a opt jucători contractul expiră. Denis Politic va continua, cel mai probabil, la echipa din Ștefan cel Mare și în stagiunea viitoare.

”Avem niște idei despre ce ne dorim și ce să facem. Trebuie să tragem linie și vom vedea. Sunt mulți jucători care sunt sub contract. Doar 8 dintre ei termină. Denis Politic încă e sub contract. Edgar Ie nu. Pavicic a venit împrumut”, a explicat Andrei Nicolescu la .