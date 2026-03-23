Florin Prunea și Bogdan Stelea au analizat în detaliu portarii convocați de Mircea Lucescu pentru Turcia – România: „Nu e de națională! / Părerea mea e că s-a greșit”

Înainte ca Mircea Lucescu să anunțe lotul pentru barajul cu Turcia, cea mai mare problemă era la nivelul atacanților, deoarece mai mulți jucători importanți erau indisponibili. După anunțarea listei, prima reprezentativă s-a confruntat cu o situație incredibilă: doi dintre portarii convocați, Ionuț Radu, care urma să fie titular, și Mihai Popa, s-au accidentat, iar selecționerul a decis să mizeze pe Cătălin Căbuz și Laurențiu Popescu, alături de Marian Aioani, care se afla în lotul convocat inițial de selecționer. Portarii „Generației de Aur”, Florin Prunea (57 de ani) și Bogdan Stelea (58 de ani), au analizat în exclusivitate pentru FANATIK situația goalkeeper-ilor de la națională și s-au pronunțat cu privire la cel care ar trebui să joace la Istanbul.

Florin Prunea a numit portarul care ar trebui să joace la Istanbul

Florin Prunea e de părere că Marian Aioani ar trebui să fie titular în meciul cu Turcia, care se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00. Acesta a vorbit și despre situația lui Ștefan Târnovanu, care a ratat prezența la echipa națională deoarece nu mai joacă la FCSB. „Un ghinion incredibil. Popică nu era el în prim plan, marea problemă e accidentarea lui Radu. Aioani cred că va fi titular, dar stai să te gândești ce se mai poate întâmpla până mâine. Iei roșu, te accidentezi, asta e. Intră unul dintre portarii convocați: Popescu sau Căbuz. Eu sincer am încredere în Aioani. Va face o partidă mare și e șansa lui acum. Totuși, cred că Mircea Lucescu va alege titularul în buza partidei.

Așa făcea și nea Puiu (n.r. Anghel Iordănescu) când alegea între mine și Stelea după ce întreba antrenorul cu portarii. Îi va vedea la antrenament și va decide. Va vorbi și cu Leo Toader cu siguranță. Acuma plătim pentru regula asta tembelă de U21. Normal că merita să fie convocat (n.r. Ștefan Târnovanu). El a fost scos din poartă după cel mai bun meci din cariera sa, cu Fenerbahce. A fost eroul meciului atunci și cred că e frustrant pentru el. Cu toate astea, nu cred că ar fi trebuit să fie convocat, pentru că nu joacă, deși e un portar valoros. Atacant de ce nu avem? Din cauza acestei reguli U21, pentru că în față nu joacă nimeni de U21 și nu avem pe cine să creștem”, a afirmat fostul mare portar, în exclusivitate pentru FANATIK.

Florin Prunea, verdict surprinzător cu privire la Laurențiu Popescu

Florin Prunea a oferit un verdict dur cu privire la , afirmând că acesta „nu este portar de națională”. „Laurențiu Popescu nu cred că poate fi titular cu Turcia, deși e un portar bun și a dovedit-o. Cu siguranță nu se va apela la el și nu cred că e portar de națională. Dacă nu se accidenta Isenko, mai era convocat? Aici e un lanț al slăbiciunilor. Târnovanu trebuia să fie portarul titular al echipei naționale a României și să se bată cu Ionuț Radu, care e unul dintre cei mai în formă jucători ai noștri. L-am văzut și la Celta la ultimul meci. Stăm, totuși, bine și eu nu îmi fac probleme.

Aioani are totuși o experiență internațională la România U21, deci nu e străin de meciuri internaționale, dar la meciul cu Turcia aveam nevoie de cel mai bun. E un portar de reflex și are un joc de picior bun. Vom avea mare nevoie de el, poate va fi cea mai importantă piesă la partida cu Turcia. Nu cred că va ceda presiunii și Aioani va putea să devină un erou și portarul titular al echipei naționale. Asta e o mare șansă și nu trebuie să îl împovăreze, din contră. E șansa vieții lui. Căbuz e un portar bun, dar nu cred că se pune problema. Eu nu mă iau după faza asta de la ultimul meci (n.r. ). A avut un ghinion teribil cum s-a lovit de piciorul lui. Am pățit eu și mai urâte și nu putem să îl judecăm pentru o singură fază”, a declarat Florin Prunea.

Bogdan Stelea a ales portarul pentru barajul cu Turcia

Și Bogdan Stelea mizează pe o titularizare a lui Marian Aioani la , iar acesta a vorbit la rândul său despre neconvocarea lui Ștefan Târnovanu. „Chiar și așa, dacă nu a jucat, cred că Târnovanu ar fi trebuit să fie convocat și asta înainte să se accidenteze Radu și Popa. Mircea Lucescu are o părere și asta e. Părerea mea e că s-a greșit cu el și merita să fie convocat. Are experiența meciurilor importante. Prima șansă ar trebui să o aibă Aioani, pentru că a fost mereu la lot în ultima perioadă. E un portar bun, care a fost și la U21 și știe ce înseamnă echipa națională, plus că se bate la titlu cu Rapid și apără destul de bine.

Radu e o pierdere mare, pentru că era în formă și la un astfel de meci portarul e o piesă esențială în angrenajul echipei. Ai nevoie de un portar care să fie în formă, să aibă încredere și care să te poată ajuta în anumite momente. Atmosfera îl poate afecta, dar nu cine știe, ce pentru că totuși nu e la primul meci de fotbal. Pe mine mă afecta presiunea asta din tribune extrem de rar. Simțeam mai mult presiunea a ceea ce făceam. Eram dependent de ce mi se întâmpla în meci. Nu ai timp să te gândești”, a spus fostul mare goalkeeper, în exclusivitate pentru FANATIK.

De ce ar fi dificil pentru Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz să evolueze contra Turciei

Bogdan Stelea a subliniat faptul că Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz s-ar afla într-o situație extrem de dificilă la Istanbul din cauza lipsei de experiență internațională: „Când se fac convocările te gândești la mai mult de trei portari și probabil era pe lista lungă și Căbuz. Deci a fost următoarea soluție. Că a greșit la ultimul meci nu e foarte important și nu trebuie să ne cramponăm de asta. Craiova câștigă cu Laurențiu Popescu, sunt acolo pe primul loc și e îndreptățit. Problema e că la un astfel de meci le-ar fi greu să joace, pentru că ar fi și debutanți și miza e foarte mare. Ai nevoie de portari care știu să joace astfel de meciuri și au mai trecut prin asemenea momente.

Ei nu au jucat la nivel internațional, mai ales Căbuz. Deci asta poate să influențeze. E o situație grea și complicată. E posibil să se decidă în ultima clipă și să nu îi anunțe. Pot afla în ziua meciului. Noi, de exemplu, atunci aflam. Pe mine nu mă deranja. Pentru unii portari e bine să știe dinainte pentru că se pregătesc într-un anume fel, se gândesc, își fac anumite tabieturi și poate că e mai bine, dar sunt antrenori care nu spun cine o să joace, chiar dacă în multe cazuri se știe cine e titular. Mircea Lucescu va discuta cu antrenorul cu portarii care va veni cu anumite argumente”.

Bogdan Stelea, mesaj pentru portarii convocați de Mircea Lucescu

„Arnold” a transmis un mesaj celor trei goalkeeperi care se vor lupta pentru un loc de titular la această acțiune a naționalei. „Eu le transmit la toți trei să nu încerce să răstoarne munții sau să facă lucruri excepționale și să aibă răbdare să vină jocul la ei, să aștepte cât mai mult, să nu se ducă după joc. Să facă pur și simplu lucruri normale și să fie fericiți că pot reprezenta România într-o astfel de situație. Le doresc mult noroc, pentru că ține și de asta la portari. Nu cred că a fost nicio situație la echipa națională să se accidenteze doi portari într-un interval atât de scurt.

Nici cât am fost eu, nici după, dacă stau să mă gândesc. Am apărat o singură dată la un meci cu Bulgaria pierdut cu 0-3, când a făcut dublă fractură de tibie și peroneu Silviu Lung la un meci în Spania. Clar nu apăram dacă el nu se accidenta. Sunt lucruri care se întâmplă și nu trebuie să privim ca fiind ghinion. Vrem să ne calificăm la Campionatul Mondial și ne cramponăm în asta acum? Dacă noi stăm doar în asta cu portarul, atunci fotbalul nostru nu are ce să mai caute la Mondiale. Nu trebuie să ne agățăm de asta. Mergem să jucăm și o să vedem ce o să fie. Ei știu foarte bine ce au de făcut și trebuie să dea tot ce au mai bun din ei”, a fost concluzia lui Bogdan Stelea.