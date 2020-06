Helmuth Duckadam, legenda Stelei și a fotbalului românesc din acea noapte de neuitat de la Sevilla 1986, când paradele sale la lovituri de departajare au dus la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, s-a despărțit după zece ani de colaborare de FCSB.

Fostul portar a ocupat la FCSB funcția de director de imagine, însă fusese din ce în ce mai marginalizat, nimeni din club neluând în seamă nici o opinie sau vreo propunere de-a sa.

Helmuth Duckadam a avut o lungă relație cu Gigi Becali inclusiv în politică, unde a candidat pentru un mandat de deputat pentru partidul Noua Generație a lui Gigi Becali în calitate de lider județean în Arad al acestui partid.

Florin Prunea a reacționat la modul în care a fost tratat Helmuth Duckadam de Gigi Becali

Florin Prunea este șocat de modul în care s-a comportat Gigi Becali cu legenda de la Sevilla, pe care îl consideră un om deosebit și care merita respectul finanțatorului FCSB.

”Când am văzut de Duckadam, am urmărit emisiunea în direct la voi, îmi venea să intru în televizor. Nu ai cum să-l umilești așa. Eram siderat de ceea ce s-a întâmplat în acea seară.

Salariul lui Duckadam fusese tăiat cu 78 la sută

Domnul Duckadam este un om extraordinar. Pe afară, când te duci, toată lumea întreabă de Duckadam” – a explodat Florin Prunea în cadrul emisiunii Digi Sport Matinal.

Helmuth Duckadam și-a dat demisia din funcția de director de imagine la FCSB, după ce salariul său fusese tăiat cu 78 la sută pe motive de pandemie și după ce a simțit că nu mai este dorit în club.

Duckadam a luat decizia de a demisiona

”Am hotărât să-mi înaintez demisia de la FCSB. Președinte de imagine era o denumire. Eram practic un oficial. De ce am făcut asta? Am simțit că nu mai sunt dorit în cadrul clubului. E mai onorant decât să fii dat afară.

Au fost tentative să fiu dat afară acum trei săptămâni. M-a sunat domnul Argăseală să întrerupem contractul, dar patronul a zis să continuăm. Dar cred că tot la sugestia lui Gigi Becali a venit propunerea de demitere. Simți că nu mai ești dorit”.

A devenit consilier pe probleme de Sport la Senat

Helmuth Duckadam nu a rămas mult timp fără un angajament, deși a anunțat că renunță definitiv la fotbal. Helmut Duckadam a primit propunerea de a deveni consilier al președintelui interimar al Senatului, Robert Cazanciuc. Misiunea lui Duckadam este de a găsi soluții pentru sportul de masă.