Florin Prunea știe ce se va întâmpla cu Deian Sorescu. „Are orele numărate la Dinamo! Trebuia lăsat să plece” Exclusiv

Mircea Rednic după umilința cu Sepsi Sfântu Gheorghe, meci după care și căpitanul lui Dinamo, , a avut un discurs „apocaliptic”.

Dinamo e penultima în Liga 1, iar „Puriul” râmâne fără victorie pe banca alb-roșiilor pentru care urmează un program infernal cu două meciuri împotriva lui CFR Cluj și FC Voluntari. Florin Prunea despre situația lui Dinamo și e sigur că până în iarnă Rednic nu poate face nimic.

Florin Prunea, explicații pentru căderea lui Dinamo: „Pare o situație fără ieșire, deși au salariile la zi”

Încă o umilință pentru Dinamo….

– Se fac eforturi mari ca echipa să beneficieze de cele mai bune condiții. Din păcate merge mai bine partea financiară decât cea sportivă. Dinamo e printre puținele echipe cu salariile la zi. Asta nu e ușor în situația asta. Pare o situație fără ieșire.

Nu ar trebui să îi motiveze că au salariile la zi?

– Nu știu dacă se plimbă pe teren dar e clar că e o echipă nepregătită din toate punctele de vedere. Sunt probleme pe toate palierele. Jucătorii care au venit și care vor mai veni nu vor putea fi 100% până în februarie. Mă uit la Espinosa, se chinuie săracul. Nu trag boii cum se zice.

Ce se întâmplă cu Sorescu?

– E clar că a fost o greșeală modul cum s-a abordat relația cu el. Mai ales acum când este atacat din toate părțile. E greu să își mai revină. Eu cred că trebuia lăsat să plece. Acum are orele numărate la Dinamo. Nu cred că cineva își mai permite acum să nu dea maxim pentru echipă.

Câte puncte mai poate să facă Dinamo?

– Mai sunt multe puncte puse în joc, dar programul este infernal dar nu contează. Trebuie să încerce să obțină maxim de la fiecare meci. Să tragă cu dinții. Și așa diferența e foarte mare de primul loc de baraj. În playout ai cinci meciuri în deplasare. Orice punct contează. Trebuie să nu se rupă clasamentul. Doar că acum nu există semne de revigorare a echipei față de anul trecut. Va fi foarte greu de surmontat dacă se mărește ecartul. Nu poți să vezi un lucru pozitiv după un meci al lui Dinamo. Se merge din rău în mai rău.

„Nimeni în istoria lui Dinamo nu a avut parte de o asemenea susținere din partea suporterilor”

Discursul lui Torje?

– Nu e simplu. Băieții ăștia trec prin niște momente extrem de delicate. Presiunea e foarte mare. Strigătul lui Torje e un ultim semnal de alarmă pe care îl trage căpitanul echipei. E bine că face asta. Înseamnă că îi pasă.

Își pierd suporterii răbdarea?

– Dacă DDB-ul se întoarce acum împotriva jucătorilor ar fi cea mai mare greșeală. Au dovedit că în momentele grele sunt lângă echipă. Nimeni în istoria lui Dinamo nu a avut parte de o astfel de susținere. Nicio generație de jucători.

„80 la sută e o problemă de pregătire! Nu e momentul de dat cu barda”

E lipsă de valoare sau de pregătire?

– 80% e problemă de pregătire. Din februarie-martie va arăta altfel echipa dar să nu fie prea târziu. E momentul de încurajări și de dialog acum, nu de dat cu barda. Numai așa se poate depăși un astfel de moment, nu cu atacuri și scandaluri, ci prin unitate. Dinamo are momente bune de joc, dar se fac greșeli mari în apărare.

Ce vină are Bonetti?

– Toată lumea văd că dă acum în Bonetti. Are două victorii în opt meciuri. A făcut niște puncte și nu au fost meciuri ușoare. Mie mi-a plăcut Dinamo cum alerga și cum se bătea cu Bonetti. Nu știu ce i se poate reproșa lui Bonetti. Atunci erau condiții grele, nu acum. Acum sunt cele mai bune condiții din țară.

„Trebuia să facă tot ce e posibil să fie păstrat Uhrin!”

Trebuia să rămână Uhrin?

– Eu am spus-o de la început. Atunci a fost cea mai mare greșeală, dar a plecat datorită situației care era la Dinamo. Trebuia să se facă tot ce e posibil să fie păstrat Uhrin!

Cum comentați declarațiile lui Lupescu?

– El știe foarte bine ce are de spus și de făcut. Să se ia decizii fără să se informeze membrii. Ionuț știe mai bine de ce a spus ce a spus. Cu siguranță că la Dinamo e nevoie de dinamoviști. Eu am greșit când am venit că nu am pus lucrurile la punct de la început. Ei se împacă și sunt împreună și Prunea a fost cel mai înjurat. Acum sunt toți bot în bot.

Florin Prunea anunță că Răducioiu nu mai vine la Dinamo: „Am vorbit”

Mai vine Răducioiu la Dinamo?

– Nu, nu. Eu am vorbit cu Radu și știam că nu o să vină! Eu îl înțeleg. Nu cred că mai vine așa cum îl cunosc eu pe el și din ce am vorbit cu el.

Mircea Rednic bagă din nou bani la Dinamo…

– Foarte bine! Are de unde! Să facă plăți în continuare. Bravo lui. Din punctul meu de vedere nu există un conflict între noi. Problema mea e că eu nu rămân dator niciodată. Eu nu atac pe nimeni, cu atât mai puțin pe foștii mei colegi. Problemele se rezolvă cu un simplu telefon sau la o cafea.

Vin la Dinamo finanțatorii din Dubai?

– Cred într-o astfel de variantă. Și eu am fost sunat și întrebat de cineva din Europa. Sunt oameni care se interesează pentru că Dinamo e totuși un brand. Șerdean săracul negociază și el cu trei-patru investitori.