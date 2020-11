Florin Prunea știe cine va fi viitorul portar al naționalei: „E singurul care poate să joace titular acum!”

Florin Prunea crede că un singur portar poate fi titular la echipa națională, chiar dacă avem și alți goalkeeperi de valoare, dar niciunul cu maturitatea, experiența, dar mai ales influența în vestiar a lui Ciprian Tătărușanu.

Ciprian Tătărușanu și-a anunțat retragerea de la echipa națională după ultimul meci din Liga Națiunilor cu Irlanda de Nord, iar selecționerul Mirel Rădoi va trebui să găsească cea mai bună soluție pentru poarta naționalei în preliminariile Campionatului Mondial din Qatar.

Florin Prunea e de părere că România are portari foarte talentați precum Ionuț Radu, Andrei Vlad sau tânărul Mihai Aioanei de la Chindia Târgoviște, dar niciunul dintre ei nu are încă experiența meciurilor internaționale și ar fi riscant să fie titulari în acest moment.

Florin Prunea e convins că doar un singur portar poate fi titularul echipei naționale a României

Florin Prunea a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că portarul lui CFR Cluj, Cristian Bălgrădean, este singurul care poate apăra poarta echipei naționale în acest moment, dar chiar și așa va fi dificil ca Tătărușanu să fie înlocuit cu succes: „E greu să găsești un înlocuitor când brusc ți se retrage cel mai bun jucător și căpitanul echipei naționale… Chiar dacă încă avem portari buni”, a spus Florin Prunea pentru FANATIK.

Cristian Bălgrădean a fost cel mai bun portar din Casa Pariurilor Liga 1 în sezonul trecut pentru FCSB și a continuat evoluțiile apreciate și pentru CFR Cluj, atât în campionat cât și în cupele europene, iar Florin Prunea mizează pe aceste atuuri ale fotbalistului care va împlini 33 de ani pe 21 martie: „Eu cred că, în momentul de față, singurul portar care poate să joace titular și care are o experiență internațională cât de cât comparabilă este Cristian Bălgrădean”, a declarat fostul mare portar al echipei naționale a României.

De altfel, Cristian Bălgrădean s-a arătat surprins la finalul meciului cu TSKA Sofia că nu este chemat de Mirel Rădoi la echipa națională, iar selecționerul l-a taxat pe portarul campioanei CFR Cluj: „Să fiu sincer, mă așteptam să fiu chemat, nu pot să mint. Am apărat meci de meci, am luat doar 3 goluri în 7 meciuri, m-am calificat cu echipa în grupele Europa League. N-am primit nicio explicație și nici nu vreau”, declara dezamăgit portarul clujenilor după meciul din Europa League și care are un singur meci pentru România, în amicalul cu Grecia din 2011, scor 3-1.

Florin Prunea e optimist și spune că echipa națională se mai poate baza pe alți doi-trei portari

Florin Prunea e sigur că Mirel Rădoi îl va folosi pe Cristi Bălgrădean, chiar dacă selecționerul a fost deranjat de declarațiile acestuia, dar mai vede și alte opțiuni pentru postul de portar: „Pe urmă, vin tare din urmă copiii de la tineret. Dar e greu, Ionuț Radu nu joacă de foarte mult timp, ăsta micu’ de la Târgoviște, Mihai Aioanei, mi se pare un portar care va crește cu siguranță, dar mai are nevoie experiență. Am văzut că și Helmuth Duckadam l-a remarcat și mă bucur că împărtășim același punct de vedere. La echipa națională e însă altceva!”, a mai explicat Prunea pentru site-ul nostru.

Fostul mare portar al echipei naționale a României a avut cuvinte de laudă și pentru David Lazar, jucătorul Astrei Giurgiu, care a făcut o partidă bună în amicalul cu Belarus: „David Lazar e și el un portar foarte bun. Cu Belarus a apărat și un penalty. De ce nu? Poate să i se dea o șansă. Dar repet, cel mai nimerit și portarul care întrunește toate criteriile este Cristi Bălgrădean. Andrei Vlad, chiar dacă are experiența meciurilor internaționale, nu are maturitatea lui Cristi Bălgrădean. Nu văd altă variantă pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial din Qatar”, e convins Florin Prunea

Mirel Rădoi l-a convocat în cele din urmă pe Cristi Bălgrădean pentru meciurile din noiembrie, chiar dacă la început a ezitat să o facă, mai ales după declarațiile portarului de la meciul cu TSKA Sofia: „Dacă era nemulțmit putea să sune și să îi explic argumentele. Până acum nu a vorbit despre asta. Sunt multe argumente pe care i le pot da lui personal, nu să le fac publice. Nu vreau să creez un conflict”, a lămurit problema selecționerul.

Cariera lui Cristian Bălgrădean în cifre, la echipele de club și la loturile naționale: