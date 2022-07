Florin Prunea știe de ce Dinamo nu are cum să promoveze în SuperLiga. „Nu trebuie să fii mare specialist”. Exclusiv

că Florin Prunea a fost principala propunere a lui Răzvan Zăvăleanu pentru postul de administrator special al lui Dinamo, însă fostul mare portar nu mai ia în calcul această variantă și se teme de ce e mai rău la clubul din Şoseaua Ștefan cel Mare. “Câinii” au jucat primele meciuri de pregătire ale verii, iar sâmbătă , scor 0-5.

Florin Prunea, dezamăgit de ce se întâmplă la Dinamo: „Mă uit pe lot și cu siguranță nu au șanse să promoveze”

Florin Prunea a vorbit pentru FANATIK despre , iar fostul președinte al „câinilor” e total dezamăgit de lipsa de reacție a celor din conducerea clubului: „Nu am mai vorbit cu nimeni de la Dinamo de foarte mult timp! Ultima oară când am vorbit cu domnul Zăvăleanu a fost înainte de meciul de baraj de la Cluj. Nu știu de ce s-a vorbit atât de mult de venirea mea la Dinamo. Nu există o ofertă pentru mine de la Dinamo, așa că nu am ce să iau în considerare. Telefonul meu este însă deschis tot timpul”.

ADVERTISEMENT

Prunea nu le dă „câinilor” nicio șansă să promoveze în acest sezon în SuperLigă, ba nici măcar să se califice în play-off: „Mă uit pe lotul lui Dinamo și cu siguranță nu cred că au șanse să promoveze. Dinamo nu arată ca o echipă de play-off de Liga 2 și nu trebuie să fii mare specialist pentru asta. Eu nu sunt deloc optimist. În niciun caz!”.

Fără un investitor, fostul oficial al echipei nu crede că Dinamo mai poate ieși din colaps: „Domnul Negoiță este proprietar pe o parte din baza de la Săftica și poate face ce vrea cu ea! Dacă nu sunt bani, nu se mai poate face nimic la Dinamo! Nu este nicio soluție din păcate.

ADVERTISEMENT

Dinamo e un brand important în România și cred că sunt discuții cu posibili investitori, inclusiv cu Adrian Tomșa. În orice moment poate suscita un interes. Eu nu îl cunosc pe dânsul”.

Florin Prunea crede că Dinamo ratează o șansă uriază: „Nu cred că sunt prea multe echipe valoroase în Liga 2”

e de părere că Dinamo ar fi trebuit să profite cu orice preț de faptul că actualul sezon din Liga 2 este poate unul dintre cele mai slabe din ultimii ani: „Nu cred că sunt prea multe echipe valoroase în Liga 2. Era o oportunitate și pentru Dinamo să promoveze în acest an. Este Steaua, Iașul, Buzăul sau Csikszereda. Cam astea sunt echipele care cred eu că se vor bate la promovare”.

ADVERTISEMENT

Din punctul său de vedere, o soluție pentru Dinamo ar fi , pe modelul celor de la CSA Steaua: „Eu cred că implicarea celor de la CS Dinamo ar fi binevenită. Fără intervenția Statului, fotbalul românesc va muri! În afara câtorva echipe care au patroni, fotbalul va dispărea fără sprijinul autorităților locale. E destul de greu să copiem noi ce au făcut ungurii. Fiecare țară are specificul ei aparte”.

Florin Prunea nu crede că Dinamo are vreo șansă în fața Stelei în acest sezon: „E diferență foarte mare”

, însă Prunea consideră că meciul va fi încins doar în tribune: „În momentul de față, din păcate nu se poate vorbi despre un derby între Dinamo și Steaua. Este un dezechilibru total! În favoarea Stelei mă refer. E diferență foarte mare între cele două echipe și derby va fi din păcate doar în tribune.

ADVERTISEMENT

Nu cred că va fi faliment din ce spune domnul Zăvăleanu. Dânsul se ocupă de partea financiară și știe care sunt problemele acolo. Din ce se vede în exterior însă nu se vede prea bine”, a declarat Florin Prunea, în exclusivitate pentru FANATIK.