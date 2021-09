Florin Prunea trage semnalul de alarmă după o nouă înfrângere a lui Dinamo: „Bonetti nu trebuia demis”

Deși Iuliu Mureșan spera ca demiterea lui Dario Bonetti după înfrângerea la scor de tenis cu eterna rivală a FCSB va produce un șoc pozitiv, Dinamo a fost învinsă și de FC Botoșani, scor 0-2, chiar în fața propriilor suporteri. Chestionat cu privire la criza de rezultate pe care o traversează echipa sa de suflet în această perioadă, Florin Prunea a avut un mesaj cât se poate de clar.

„Bonetti nu trebuia demis, pentru că omul ăsta a stors echipa asta, a scos ce era mai bun în ea”, a subliniat fostul mare portar, avertizându-i, totodată, pe oficialii „câinilor” că un contract implică deopotrivă drepturi și obligații.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate . Concret, acesta condiționează semnarea actelor de plata a două salarii în valoare totală de 12.000 de euro.

Florin Prunea critică decizia oficialilor dinamoviști de a-l demite pe Dario Bonetti

„Nu trebuia demis, pentru că omul ăsta a stors echipa asta, a scos ce era mai bun în ea. Punctele făcute de Dinamo i se datorează lui şi acestor copii. Şi eu am fost pus, mi s-a întâmplat cu Napoli şi cu alţii când a trebuit să iau o decizie, ‘domne îl demiţi’.

E acel risc financiar să îi plăteşti contractul pe un an de zile, nu ai ce să faci. Sigur că nu va renunţa Bonetti. Aduceţi-vă că la ultimul mandat la Dinamo a durat vreo doi ani pe la FIFA şi i s-a plătit vreo 100 şi ceva de mii de euro.

Când faci un contract ai drepturi şi obligaţii, nu poţi să îţi baţi joc de un om aşa. Fie că e antrenor, fie că sunt jucători, mie îmi dă de gândit că cine pleacă de la Dinamo, antrenori sau jucători vorbesc foarte urât, înseamnă că ceva e în neregulă”, a declarat Florin Prunea la .

Torje surprinde: „Nimeni nu e bătut în cuie. Și Messi a plecat”

În schimb, Gabriel Torje nu pare deloc afectat de hotârârea oficialilor dinamoviști de a renunța la serviciile lui Dario Bonetti după Le promite, însă, fanilor că echipa va depăși cât de curând această criză și va avea un cuvânt greu de spus în actualul sezon competițional.

„Am mai vorbit o dată cu el (n.r. cu Bonetti), m-am întâlnit întâmplător cu el la hotel, am auzit că are Covid, îi doresc însănătoșire grabnică. Este plecat, asta e viața, nimeni nu e bătut în cuie.

Și Messi a plecat de la Barcelona după ce a scris istorie atâta timp. Noi ne facem datoria indiferent cine va fi antrenor, cu siguranță Dinamo va arăta bine. A fost un meci destul de bun pentru noi, avem o echipă tânără și am ținut în șah Botoșaniul, o echipă care se gândește la titlu.

Nu-mi amintesc multe faze de gol ale lor, dar au fost mai experimentați, au fructificat șansele lor. Noi am pus presiune, am ajuns la poartă, echipa s-a dăruit din minutul 1 până înminutul 95. Am arătat mult mai bine decât cu FCSB, suntem în creștere.

Vor fi plusuri de la un meci la altul, nu ne vom bate la retrogradare. Toată lumea se aștepta să luăm vreo 5 goluri, dar am arătat maturitate, am pus presiune pe o echipă bine cotată. Am auzit zvonuri că nocturna a fost stinsă din cauza noastră, dar noi am avut ocazie de gol înainte”, a spus mijlocașul de 31 de ani al „câinilor”.