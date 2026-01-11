Florin Prunea, un nou atac dur la Octavian Popescu: „I-aș retrage legitimația. Iar mă sună dacă vede”

ADVERTISEMENT

Florin Prunea a devenit viral după ce s-a luat de Octavian Popescu în sezonul 2021/2022, după o victorie fulminantă a lui FCSB în fața lui Dinamo. Fostul portar al „Generației de Aur” l-a luat din nou în vizor pe tânărul fotbalist, la patru ani distanță de la acel moment.

Florin Prunea l-a luat din nou în vizor pe Octavian Popescu: „I-aș retrage legitimația”

Octavian Popescu a fost un fotbalist extrem de promițător, însă jucătorul lui FCSB a dovedit din nou că în fotbal nu totul constă în talentul unui sportiv. Deși încă tânăr, el nu mai este o piesă importantă în angrenajul campioanei en titre și în acest moment își joacă ultima șansă la echipă.

Tavi Popescu a devenit foarte cunoscut atât pentru golurile sale spectaculoase, cât și pentru bâlbele de la interviuri. După un FCSB – Dinamo 6-0, Fostul portar a spus că „dacă îi pui unei vaci creierul său, paște pe asfalt”, iar această declarație a ajuns la urechile multor oameni, inclusiv la cele ale conducerii lui FCSB.

La patru ani distanță de la acel moment, Prunea l-a atacat din nou pe fotbalist în emisiunea „La Măruță”. Fiind provocat să numească un jucător căruia i-ar retrage legitimația, fostul portar l-a numit pe Octavian Popescu, fără să stea prea mult pe gânduri:

„Acum, din activitate, sau dinainte? (n.r. – Poți să dai și de acum și dinainte) Nu, dau din activitate. Și motivul. Octavian Popescu, de la FCSB. (n.r. – Motivul?) Pentru că poate mai mult și nu vrea să facă. Păcat de talentul pe care îl are. Nu dă pe măsura talentului”, a spus Florin Prunea.

Conducerea a ajuns la limita răbdării cu Octavian Popescu

Forma actuală a lui Octavian Popescu este extrem de slabă, iar jucătorul este de nerecunoscut. De la fotbalistul care uimea SuperLiga României la doar 18 ani,

Chiar și Mihai Stoica, cel care l-a protejat de fiecare dată atunci când a avut evoluții mai slabe, fiind convins că totul se trage din viața extrasportivă și anturajele în care el se învârte:

„Nu am ce să mai discut, chiar nu am ce, e pe cont propriu Tavi Popescu! Treaba lui, are o vârstă, nu mă mai rog de fotbaliști acum. Vorbisem cu el, bătuserăm palma, dar s-a anturat cu cine nu trebuia. Cum l-am susținut eu pe Tavi nu l-a susținut nimeni, dacă crede că glumesc să fie sănătos! Continuatoarea Stelei merge înainte, suntem FCSB, un brand foarte puternic”, a declarat Mihai Stoica la .