Florin Prunea, un nou atac la conducerea lui Dinamo: „M-am săturat, sunt inconștienți”

Dinamo a ajuns pe loc retrogradabil după eșecul categoric de la Mediaș, scor 1-4 cu Gaz Metan, iar Florin Prunea a izbucnit. Fostul oficial din Ștefan cel Mare acuză conducerea clubului pentru situația în care a ajuns echipa.

”Câinii” nu se regăsesc, rezultatele negative se adună etapă după etapă, iar retrogradarea este mai palpabilă ca oricând pentru al doilea cel mai titrat club de fotbal din România.

Desele schimbări la nivelul băncii tehnice, transferurile neinspirate și lipsa de reacție a conducătorilor sunt cauzele care au adus echipa în această situație, spune răspicat Florin Prunea.

Florin Prunea, atac dur la conducerea lui Dinamo

Florin Prunea se teme de ce e mai rău pentru echipa la care a cunoscut gloria sportivă și trage un semnal de alarmă. Fostul mare portar ar vrea ca oficialii clubului să ia presiunea de pe jucători până nu e prea târziu.

”Eu m-am săturat să văd cum toata lumea spune că îi pare rău, dar vă spun eu că nu le pare rău nici unuia dintre ei. Oamenii care conduc sunt inconștienți, nu-și dau seama că Dinamo e la un pas de retrogradare.

Punctele sunt din ce în ce mai puține. Nimeni nu iese. Ies numai când mai iau câte un punct, când mai câștigă. Ar trebui să iasă și să-i liniștească pe jucători. Unii abia așteaptă să scape de Dinamo și îmi pare rău ca echipa nu reacționează când este atacată”, a tunat fostul internațional, la Pro X.

Florin Prunea spune că Dinamo a transferat jucători ”la kilogram”

Fostul oficial dinamovist este împotriva politicii de transferuri a clubului. Jucători liberi de contract, unii dintre ei fără vreun meci oficial de luni bune, nu au cum să redreseze situația, spune Prunea.

”La Uhrin am auzit discursul unui antrenor care nu are soluții, înseamnă că lucrurile sunt grave. Dacă antrenori cu experiență spun că nu au soluții, înseamnă că jucătorii nu sunt ce trebuie.

N-am nimic cu portarul ăsta, să mă ierte, dar e din alt film. Celălalt, despre care am spus că a venit accidentat, și-a rupt tendonul imediat pentru că are 15 kg în plus. Dinamo a avut cei mai buni portari din Liga 1 și au fost lăsați să plece. Aici s-au făcut prostii mari de tot”, a adăugat Prunea, pentru sursa citată.

Fostul portar spune că atâta vreme cât matematica îi ajută, dinamoviștii ar trebui să lupte pentru a se salva de la cea mai mare rușine din istoria clubului.

”Cu siguranță că sunt șanse să se salveze. Dinamo are câțiva jucători peste media din play-out, dar jocul suferă și nu da speranțe de mai bine. Se poate salva, dar trebuie strânse rândurile și cineva trebuie să dea un semnal. Noi comentam și jucătorii ne iau pe noi de dușmani, zic că noi retrogradăm echipa”, a mai spus Prunea.