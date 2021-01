Florin Prunea, verdict despre situaţia de la Dinamo: “Cortacero vrea să vândă”

Florin Prunea a dat un verdict clar cu privire la situația prin care trece în acest moment clubul Dinamo. Fostul portar considerând că Pablo Cortacero caută să vândă clubul din “Ștefan cel Mare”.

Acesta consideră că patronul din acte de la Dinamo a căutat să obțină un profit rapid, planul său fiind să vândă clubul încă de la început. FANATIK a anunţat în exclusivitate faptul că un om de afaceri român vrea să cumpere echipa de la Pablo Cortacero.

Deasemenea Florin Prunea nu l-a uitat pe actualul președinte al clubului, Dorin Șerdean, pe care îl consideră o “blasfemie” pentru numele echipei.

Florin Prunea, verdict pentru situaţia de la Dinamo: “Cortacero vrea să vândă”

“Cred că Pablo Cortacero vrea să vândă clubul, dar nu știu cui. El a făcut un lot bun de jucători, de play-off, din care acum nu mai rămâne mare lucru. Dacă avea rezultate, numai din drepturile TV încasa o sumă mare. A dat de înțeles că după 6 luni vrea să vândă. A venit aici ca să preia ceva nu pe foarte mulți bani, iar după jumătate de an să vândă și să ia și el un milion sau două. Ăsta se cheamă un patron-țepar! Cărțile nu i-au ieșit, pentru că nu fost rezultate.

A fost o mizerie. Îl cunosc bine pe Bani. Trebuie să joace titular. E unul dintre cei mai buni jucători. Trebuie să muncească, să pună masa musculară. E peste Moruțan și Dennis Man! E bine că DDB l-a oprit. Dar nu uitați cine e la Voluntari și cu cine s-a încercat să se facă așa ceva (n.r. – Bogdan Bălănescu). Și tatăl fotbalistului este o persoană deosebită, un dinamovist.

Bani merită o șansă în plus. La categoria lui de vârstă, nu cred că există un așa jucător în România ca el”, a declarat Florin Prunea la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Florin Prunea despre Dorin Șerdean: “Este o blasfemie”

“Șerdean e o blasfemie pentru clubul ăsta, terminați, lăsați-mă în pace! Dacă omul ăsta a ajuns președinte la Dinamo, e o blasfemie! Chemați-l într-o emisiune și vedeți cine e. Chiar așa a ajuns clubul ăsta?

Am văzut că are și alte probleme, de altă natură. Îi place să se îmbrace cu hainele de acolo, are mereu geaca lui Dinamo pe el. Nu credeam că Dinamo poate să aibă un astfel de președinte executiv. El nu ajungea acolo dacă nu avea o pilă la toată lumea, să fim serioși.

Dinamo era pusă la aparate, iar băieții ăștia din zona Alba-Iulia se gândeau la comisioane. Șerdean poate fi vreodată președinte executiv la Dinamo București?!”, a mai adăugat Florin Prunea.

