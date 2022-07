Florin Răducioiu a demisionat de la Dinamo: „Nu e respect față de persoana mea!”. Reacția rivalilor: „E începutul sfârșitului!”

Florin Răducioiu a spus că simte că a fost o lipsă de respect la adresa lui și recunoaște că este dezamăgit de comportamentul administratorului judiciar al „câinilor”.

Florin Răducioiu a demisionat de la Dinamo

Florin Răducioiu a și a explicat care sunt motivele pentru care a decis să nu mai continue proiectul, FANATIK în luna mai.

ADVERTISEMENT

Acesta a mai spus că nu își dorește să fie înconjurat de oameni care nu sunt loiali: „Da, de mâine dimineaţă Dinamo e un capitol închis. Mâine îmi dau demisia.

Am hotărât după multe tentative ale mele să vorbesc cu Răzvan Zăvăleanu, de a recunostrui echipa şi de a-mi da posibilitatea de a lucra mai mult la Dinamo.

ADVERTISEMENT

Nu mi-a răspuns de o lună de zile la tentativele de a vorbi cu el şi pentru mine a fost o lipsă de respect, faţă de persoana mea, în primul rând.

Am crezut că e vorba despre respect, sinceritate. Sunt foarte dezamăgit de comportamentul dânsului. Să-l întrebaţi pe dânsul de ce a făcut asta. Am încercat să mă implic, să fac mai multe. Dinamo e un capitol închis, cred că am făcut tot ce am putut să salvez clubul cât mi s-a permis să fac”.

ADVERTISEMENT

„În afară de lucrurile sportive, e vorba despre respect. Am observat în această lună că nu e respect faţă de persoana mea, cât nu am dat de el.

Faţă de persoana mea şi faţă de ce am făcut pentru Dinamo. Fiecare să-şi vadă de drumul lui. Dinamo e un capitol închis. Nu am ce să mai discut.

ADVERTISEMENT

M-am întâlnit cu el o dată la Marriot, în care i-am explicat ce planuri am în Liga 2, după care m-am întâlnit cu asistentul lui, Claudiu, şi nici până acum nu am răspuns la ce am cerut. Nu e respect faţă de persoana mea.

ADVERTISEMENT

Sunt dezamăgit de comportamentul dânsului, dar tăcerea lor e un răspuns pentru mine. E un capitol închis. Mâine îmi dau demisia”, a mai spus Florin Răducioiu, conform .

„Domnul Badea e singurul care a ajutat Dinamo!”

Florin Răducioiu a continuat și a spus că Nicolae Badea este singurul care a și că l-a sfătuit să își dea demisia de la club:

„Domnul Badea a fost singurul care a ajutat concret Dinamo, economic, logistic, lucruri care nu au fost apeciate. Singurul a fost care a încercat să salveze clubul de la dezastru. Nu e vina lui, e vina altora”.

„Domnul Badea mi-a zis că fac foarte bine că-mi dau demisia. Am principii în viaţă. Eu am respect faţă de persoane, al lor nu există. Nu vreau să fiu înconjurat de lume care nu e loială. Domnului Badea îi urez succes cu echipa din Liga 4”, a .

„Le doresc să rămână în Liga 2, pericolul real e să retrogradeze în Liga 3. Echipa nu e foarte bună acum. Nu ştiu ce vor face, nu ştiu lotul lui Dinamo acum. Nu mă mai priveşte”, a mai spus fostul team manager al lui Dinamo.

MM Stoica, replică dură despre situația lui Dinamo

situația de la Dinamo și crede că este începutul sfârșitului pentru „câini”: „N-am înțeles de ce s-a dus Răducioiu… probabil pentru că dinamovist și pentru că a vrut să salveze clubul, dar nimeni nu l-a băgat în seamă.

Eu nu înțeleg cum poate Dinamo să piardă 5-0 la Slobozia cu fotbaliști cu un trecut, eu nu pot să-mi imaginez că Neluț Roșu a uitat să joace fotbal.

Cred că e începutul sfârșitului! Asta e Dinamo continuatoarea. Nu cred că se mută suporterii, doar dacă dispare FC Dinamo din Liga 2. Dacă echipa asta dispare, dă faliment, da atunci unii se vor împrăștia, dar altfel nu cred”.

„A fost un proiect eșuat, pentru că a retrogradat echipa. Nu ai cum să te sucești așa… pe cine să încurajezi? N-are nicio legătură situația de la Dinamo cu situația de la Craiova.

La noi unii aveau relații pe la Armată, iar unii aveau ură pe Gigi. De ce e afecțiunea asta la noi cum nu a fost niciodată și la ei nu e nimeni, a rămas doar Peluza Sud.

Să se schimbe legea, că oricum se face cum se vrea în țara asta, să joace în prima ligă și o să vedeți că nici așa nu o să vină nimeni la ei.

Ce e simpatic și mărturisesc că mă mai iau după ce scrie un stelist pe Facebook, Sergi Lopez, e că oamenii care se dau acum cu CSA Steaua au fost martori la meciurile cu Valencia, cu Ajax, cu Dinamo Kiev, zic de cei care au 30 de ani acum”, a mai spus MM Stoica.