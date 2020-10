Florin Răducioiu a identificat marea problemă a echipei naționale, după ce echipa lui Mirel Rădoi a ratat calificarea la Euro 2020.

Nici măcar în condițiile în care capitala București va găzdui meciuri la turneul final, România nu a reușit să obțină calificarea.

Deși s-a discutat foarte mult despre vina pe care o are selecționerul pentru un nou eșec al tricolorilor, Florin Răducioiu crede că adevărata problemă e reprezentată de calitatea jucătorilor.

După ce a fost învinsă cu 2-1 de Islanda, în semifinala barajului pentru calificarea la turneul final Euro 2020, reprezentativa României nu va participa la meciurile găzduite la București. Partidele ar trebui să aibă loc în vara lui 2021, după ce turneul final a fost amânat ca urmare a pandemiei de coronavirus.

Criticile la adresa tricolorilor și cele adresate selecționerului Mirel Rădoi au fost unele aspre, mai ales că dezamăgirea fanilor a fost și ea la cote ridicate. Fostul mare atacant și component al „Generației de Aur”, Florin Răducioiu, a comentat și el situația și crede că vina este îmăpărțită.

„Cât de vinovat este Mirel pentru situaţia actuală? Mirel… Bineînţeles că întotdeauna antrenorul este de vină pentru o necalificare este în mare parte vinovat pentru echipa care a făcut-o. E uşor acum să îl criticăm, dar el însuşi a declarat că e vinovat.

A greşit cu siguranţă în alcătuirea echipei, a greşit şi în acea schimbare cu 3 atacanţi, când schimbi trei atacanţi mi s-a părut prea mult. A făcut nişte greşeli la mijlocul terenului unde jucătorii islandezi aveau mai tot timpul superioritate numerică. Va rămâne cu trista amintire de a nu califica echipa naţionala la un campionat pe care îl vom organiza şi noi, campionatul european

Atitudinea nu mi-a plăcut deloc pentru că era un meci foarte important, esenţial pentru a ne da speranţe de a ne califica. Mă aşteptam mai mult de la Stanciu, de la Maxim, jucători care trebuie să tragă echipa după ei prin tehnica lor şi prin acţiunile lor individuale care ar fi trebuit să fie, să le realizeze.

Se vorbeşte de un lider, nu îl avem. Liderul nu l-am găsit, nu există. Eu zic că liderii se nasc. Noi am avut lideri în echipă, am avut foarte mulţi în generaţia mea. Am avut pe Gică Popescu, pe Gică Hagi, apoi generaţia lui Chivu, Mutu.

Deci eu zic că aceşti băieţi se nasc pentru a deveni lideri. Generaţiile acestea nu ne-au dat un lider adevărat, nu ne-au dat un jucător cu personalitate care să se impună atât în vestiar ca şi pe teren”, a spus Răducioiu la Telekomsport.