Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Florin Răducioiu, avertizat de Cornel Dinu după scandalul de la Dinamo! „Nu este cea mai mare calitate a lui”. Exclusiv

Alex Bodnariu, Cristi Coste
03.11.2026 | 16:22
Florin Raducioiu avertizat de Cornel Dinu dupa scandalul de la Dinamo Nu este cea mai mare calitate a lui Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cornel Dinu, reacție după revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo! Ce spune despre declarațiile care au revoltat suporterii
Florin Răducioiu a revenit la Dinamo și a stârnit furia suporterilor! Cornel Dinu a intervenit în scandal și a explicat de ce fostul atacant poate fi un câștig pentru club.
ADVERTISEMENT

Revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo a stârnit un val de controverse, însă Cornel Dinu privește cu optimism mutarea făcută de conducerea „câinilor”. Legenda clubului consideră că fostul mare atacant poate avea un rol important în noul proiect, dar i-a transmis și un avertisment legat de declarațiile sale controversate din trecut.

Cornel Dinu, reacție după revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo! Ce spune despre declarațiile care au revoltat suporterii

Revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo a provocat un scandal uriaș în rândul suporterilor. O parte dintre fanii „câinilor” s-au opus vehement numirii fostului internațional și i-au reproșat declarațiile făcute în decembrie 2022, când susținea că Dinamo ar trebui lăsată să intre în faliment. La acea vreme, Răducioiu tocmai încheiase un mandat de director sportiv, marcat de retrogradarea istorică a echipei.

ADVERTISEMENT

Controversele nu l-au împiedicat însă pe Andrei Nicolescu să-l readucă la Dinamo. Luni, 2 noiembrie, clubul a oficializat numirea lui Răducioiu în funcția de coordonator dezvoltare academie și parteneriate internaționale. Fostul internațional a încercat să calmeze spiritele și a recunoscut că declarația despre faliment a fost neinspirată.

Cornel Dinu îi ia apărarea lui Florin Răducioiu, dar nu uită declarațiile controversate: „Să-și calculeze vorbele!”

Cornel Dinu consideră că revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo este de bun augur, în ciuda declarațiilor controversate făcute de fostul atacant în trecut. Legenda „câinilor” este de părere că Răducioiu poate deveni un adevărat ambasador al clubului, datorită experienței și relațiilor sale internaționale. Dinu a salutat și decizia conducerii de a readuce în prim-plan fostele glorii, însă l-a avertizat pe Răducioiu că trebuie să fie mult mai atent la declarațiile publice.

ADVERTISEMENT
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24.ro
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”

„Pentru Răducioiu este foarte importantă prezența lui la Dinamo, din punctul de vedere al a ceea ce reprezintă el. A fost numit într-un post care îi convine. Are calități în ceea ce privește relațiile internaționale. Este un fel de ambasador al lui Dinamo. Din punctul acesta de vedere, este un câștig incontestabil. Conducerea se reîntoarce la jucătorii de glorie, care încă pot fi utili.

ADVERTISEMENT
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea:...
Digisport.ro
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"

Prezența lui și cunoștințele despre fotbal pe care le are sunt mult mai importante decât declarațiile total neinspirate. El a spus și că Dinamo ar fi trebuit să se desființeze în perioada aceea extrem de complicată. Important este ca Răducioiu să facă lucruri. Acum, nu este cea mai mare calitate a lui să dea declarații. Se știe că are carențe de exprimare.

ADVERTISEMENT

El poate fi o imagine pentru Dinamo. Toate cluburile mari fac asta. Eu cred că venirea lui Răducioiu este de bun augur. Important este să își dea seama că a ajuns la maturitate. Trebuie să își calculeze mult mai bine vorbele”, a declarat Cornel Dinu în exclusivitate pentru FANATIK.

Victor Angelescu, reacție oficială: „Nu s-a discutat cu Dan Șucu despre trecutul, prezentul...
Fanatik
Victor Angelescu, reacție oficială: „Nu s-a discutat cu Dan Șucu despre trecutul, prezentul sau viitorul lui Daniel Pancu la Rapid!”. S-a hotărât soarta lui Andrei Șucu. Update Exclusiv
Denis Drăguș, trimis să ia lecții de la Thierry Henry!
Fanatik
Denis Drăguș, trimis să ia lecții de la Thierry Henry!
Horia Ivanovici, mesaj pentru Gigi Becali la FCSB: „Nu ai cum să iei...
Fanatik
Horia Ivanovici, mesaj pentru Gigi Becali la FCSB: „Nu ai cum să iei campionatul fără atacant de valoare”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Marius Șumudică, prima reacție după conflictul de la Rapid: 'Îl felicit pe Pancu'
iamsport.ro
Marius Șumudică, prima reacție după conflictul de la Rapid: 'Îl felicit pe Pancu'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!