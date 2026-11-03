Florin Răducioiu, avertizat de Cornel Dinu după scandalul de la Dinamo! „Nu este cea mai mare calitate a lui”. Exclusiv

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Revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo a stârnit un val de controverse, însă Cornel Dinu privește cu optimism mutarea făcută de conducerea „câinilor”. Legenda clubului consideră că fostul mare atacant poate avea un rol important în noul proiect, dar i-a transmis și un avertisment legat de declarațiile sale controversate din trecut.

Cornel Dinu, reacție după revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo! Ce spune despre declarațiile care au revoltat suporterii

Revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo a provocat O parte dintre fanii „câinilor” s-au opus vehement numirii fostului internațional și i-au reproșat declarațiile făcute în decembrie 2022, când susținea că Dinamo ar trebui lăsată să intre în faliment. La acea vreme, Răducioiu tocmai încheiase un mandat de director sportiv, marcat de retrogradarea istorică a echipei.

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. Luni, 2 noiembrie, clubul a oficializat numirea lui Răducioiu în funcția de coordonator dezvoltare academie și parteneriate internaționale. Fostul internațional a încercat să calmeze spiritele și a recunoscut că declarația despre faliment a fost neinspirată.

Cornel Dinu îi ia apărarea lui Florin Răducioiu, dar nu uită declarațiile controversate: „Să-și calculeze vorbele!”

Cornel Dinu consideră că revenirea lui Florin Răducioiu la Dinamo este de bun augur, în ciuda declarațiilor controversate făcute de fostul atacant în trecut. Legenda „câinilor” este de părere că Răducioiu poate deveni un adevărat ambasador al clubului, datorită experienței și relațiilor sale internaționale. Dinu a salutat și decizia conducerii de a readuce în prim-plan fostele glorii, însă l-a avertizat pe Răducioiu că trebuie să fie mult mai atent la declarațiile publice.

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„Pentru Răducioiu este foarte importantă prezența lui la Dinamo, din punctul de vedere al a ceea ce reprezintă el. A fost numit într-un post care îi convine. Are calități în ceea ce privește relațiile internaționale. Este un fel de ambasador al lui Dinamo. Din punctul acesta de vedere, este un câștig incontestabil. Conducerea se reîntoarce la jucătorii de glorie, care încă pot fi utili.

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Prezența lui și cunoștințele despre fotbal pe care le are sunt mult mai importante decât declarațiile total neinspirate. El a spus și că Dinamo ar fi trebuit să se desființeze în perioada aceea extrem de complicată. Important este ca Răducioiu să facă lucruri. Acum, nu este cea mai mare calitate a lui să dea declarații. Se știe că are carențe de exprimare.

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El poate fi o imagine pentru Dinamo. Toate cluburile mari fac asta. Eu cred că venirea lui Răducioiu este de bun augur. Important este să își dea seama că a ajuns la maturitate. Trebuie să își calculeze mult mai bine vorbele”, a declarat Cornel Dinu în exclusivitate pentru FANATIK.