Florin Răducioiu, confesiune emoționantă despre Universitatea Craiova: „Chiuleam de la școală să-i văd pe Balaci și Crișan!“. Ce mesaj i-a transmis lui Mihai Rotaru după câștigarea eventului

Florin Răducioiu, unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria fotbalului românesc și ultimul jucător al naționalei care a marcat pentru România la un Campionat Mondial, a revenit în acest weekend la Craiova, oraș de care îl leagă numeroase amintiri din copilărie. Prezent la un eveniment organizat în Promenada Mall, fostul internațional a făcut o confesiune emoționantă despre Universitatea Craiova și a vorbit despre succesul istoric al oltenilor, despre Mihai Rotaru, Filipe Coelho și șansele campioanei României în Liga Campionilor.

Universitatea, echipa care l-a fascinat în copilărie pe Răducioiu: „Chiuleam de la școală să văd Craiova!”

Răducioiu a mărturisit cu emoție în glas că Universitatea Craiova a ocupat întotdeauna un loc special în sufletul său, chiar dacă destinul l-a purtat către Dinamo, clubul la care s-a format și s-a consacrat.

„Mă bucur mult să revin la Craiova, o fac mereu cu mare drag, un loc de suflet. Da, aș putea spune că regret că nu am jucat la Universitatea. Totuși, era aproape imposibil, pentru că eu am crescut la Dinamo și știți foarte bine, în acea epocă era greu să te transferi de la Dinamo la alte echipe din provincie.

M-am născut acolo, am crescut acolo, nea Mircea a crezut foarte mult în mine. Dar, să fiu sincer, chiuleam de la școală, să zic așa, să văd meciurile echipei Universității Craiova, cu Balaci, Crișan, Lung în poartă. Craiova are un loc special în inima mea“, a declarat emoționat Răducioiu.

Cum poate ajunge Universitatea Craiova în grupele Ligii! Sfatul lui Răducioiu pentru Mihai Rotaru

Fostul atacant al naționalei a vorbit și despre , analizând atât potențialul echipei, cât și dificultatea unui astfel de parcurs la nivel european. Răducioiu a avut cuvinte de apreciere pentru Mihai Rotaru, dar a subliniat că performanța continentală necesită timp, investiții și un nivel foarte ridicat de pregătire pe toate planurile.

„Sunt foarte curios ce vor face, dacă vor reuși să se califice în grupele Champions League. Va fi complicat, dar nu imposibil. Îl cunosc pe Mihai Rotaru, ne știm de ceva vreme. Este un om care pune pasiune, care crede în această echipă, în acest club. Este omul potrivit la locul potrivit.

Totuși, e greu să ajungi departe. Uitați-vă, PSG a investit 15 ani și abia acum, anul trecut, a reușit să câștige Liga Campionilor. Performanțele nu se realizează așa peste noapte și îl felicit pe această cale pe domnul Rotaru pentru că a avut răbdare, a investit foarte mult, iar eforturile i-au fost răsplătite de această echipă, de acest antrenor fantastic care a venit și a reușit să câștige tot.

Dar, mă repet, în Ligă este un nivel mare și ca să ajungă acolo trebuie, cred, să se întărească echipa. Asta e treaba antrenorului, a celor care se ocupă cu echipa de la Craiova, dar ca să ajungi în grupe trebuie să fii perfect din toate punctele de vedere. Ar fi extraordinar”, a declarat Florin Răducioiu.

Florin Răducioiu, impresionat de omul care a readus titlul în Bănie

Fostul atacant al naționalei a vorbit la superlativ și despre e chiar la primul său sezon pe banca Universității.

„Sincer, nu. N-am auzit de el, nu știu cine era, ce făcea, nimic. Presiunea a fost și pe Coelho, pentru că lumea din Craiova e exigentă, dar se pare că au reușit cu toții să gestioneze perfect și momentele grele pe care le-au avut. Dar uite cum, un antrenor oarecare anonim, a venit în România și a câștigat campionatul.

Intră acum în istoria clubului și deja este fantastic pentru el. Am văzut, apoi, sărbătoarea tuturor de la Craiova. Mi-a plăcut că au fost în mijlocul suporterilor și s-au bucurat împreună. Bravo! Asta înseamnă că este o unitate din toate punctele de vedere”, a mai spus Răducioiu.

Ce a răspuns Răducioiu când a fost întrebat despre meritele lui Mirel Rădoi

Întrebat dacă și Mirel Rădoi are o contribuție la câștigarea campionatului de către Universitatea Craiova, Florin Răducioiu a preferat să pună accentul pe efortul colectiv care a stat la baza performanței oltenilor.

„E o întrebare tendențioasă. Meritele sunt ale echipei, ale antrenorului, staff-ului, ale suporterilor. Normal, meritele mari le are și Rotaru, care a băgat banii și care a fost foarte liniștit și a fost foarte cumpătat, echilibrat. Mi-a plăcut foarte mult de el. Și iată, au reușit”, a afirmat Florin Răducioiu.