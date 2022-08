Florin Răducioiu critică vestimentația aleasă de un antrenor din SuperLiga: ”Trebuie să ai o anumită ținută”

Tehnicianul din Trivale a venit la jocul de la Mioveni îmbrăcat cu o pereche de pantaloni scurți, un tricou alb al echipei sale și încălțat într-o pereche de adidași sport.

Vestimentația antrenorului l-a deranjat pe Florin Răducioiu

Tocmai această vestimentație purtată de antrenorul lui FC Argeș i-a adus critici din partea fostului mare internațional Florin Răducioiu, acesta considerând că un antrenor principal trebuie să impună respect.

”Îl apreciez mult, dar în ce priveşte vestimentaţia lui nu sunt de acord. Ca şi antrenor secund poţi da, dar ca şi principal nu. Eu am avut antrenor foarte mari în timpul carierei mele, dar niciodată nu au venit aşa. Chiar dacă vorbim de luna august trebuie să ai o anumită ţinută”, a declarat Răducioiu, la .

Prepeliță, atac la contestatari

FC Argeș a obținut o victorie importantă pe terenul celor de la CS Mioveni. Trupa lui Andrei Prepeliță prin golul lui Garita și a obținut al treilea succes din acest sezon, după două înfrângeri clare.

La finalul întâlnirii, tehnicianul a avut o ieșire nervoasă la adresa celor care îl critică. ”De un an de zile sunt contestat la Pitești. Eu sunt răul din Pitești. Răul că m-am întors ca fotbalist și am pus umărul la promovare, sunt răul că am luat echipa când era pe ultimul loc și am salvat-o de la retrogradare, sunt răul care am dus echipa în play-off.

Acum, avem nouă puncte din șase meciuri. Eu îmi văd de treaba mea, nu am răspuns nimănui. Astăzi am salutat și galerie, că am înțeles că a fost și ăsta un subiect și băieții din galerie erau deranjați. E dreptul lor să strige, dar unii jucători, cei mai noi, nu prea înțeleg ce se întâmplă”, a declarat Prepeliță.

Curățenie în lotul lui FC Argeș

Înaintea jocului de la Mioveni, situația era extrem de tensionată la FC Argeș, FANATIK aflând că în cazul în care nu s-ar fi obținut cele trei puncte.

În plus, din informațiile FANATIK conducerea celor de la FC Argeș pregătește totuși măsuri extrem de drastice și a întocmit o listă cu , dintre aceștia cinci fiind aduși în această vară.

Cei care vor părăsi cât mai curând gruparea din Trivale sunt nou veniții Bryan Alceus, Julio Donisa, Enzo Celestine, Mike Cestor și Andreias Calcan. Lor li se alătură Alin Dobrosavlevici, care evoluează de la începutul anului la FC Argeș.