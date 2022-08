Florin Răducioiu dă în judecată Dinamo: „Am vorbit cu avocatul meu! Nu e mare suma, dar am lucrat pentru banii ăștia”

Florin Răducioiu a dezvăluit că a vorbit cu avocatul său, fiind deranjat că nu și-a primit banii pentru munca depusă la Dinamo.

Florin Răducioiu dă în judecată Dinamo

că va da în judecată Dinamo din cauza salariilor restante din perioada în care a făcut parte din conducerea clubului.

„Am demisionat acum 3 săptămâni. Nu am plecat cu salariul la zi, am vorbit cu avocatul meu și vom vedea ce vom face în ceea ce privește restanțele salariale.

E vorba de două luni și jumătate. O sumă aparent mică, știți foarte bine că am venit aproape pe nimic la Dinamo.

Nu mai contează acum. Sunt dispus să îmi recuperez banii, mi se pare normal. Am lucrat pentru banii ăștia și nu văd de ce aș renunța la ei”, a spus Florin Răducioiu, la TV .

„Nu e respect față de persoana mea!”

de la Dinamo fiind extrem de nervos pentru felul în care a fost tratat: „Da, de mâine dimineaţă Dinamo e un capitol închis. Mâine îmi dau demisia.

Am hotărât după multe tentative ale mele să vorbesc cu Răzvan Zăvăleanu, de a recunostrui echipa şi de a-mi da posibilitatea de a lucra mai mult la Dinamo.

Nu mi-a răspuns de o lună de zile la tentativele de a vorbi cu el şi pentru mine a fost o lipsă de respect, faţă de persoana mea, în primul rând”.

„Am crezut că e vorba despre respect, sinceritate. Sunt foarte dezamăgit de comportamentul dânsului. Să-l întrebaţi pe dânsul de ce a făcut asta.

Am încercat să mă implic, să fac mai multe. Dinamo e un capitol închis, cred că am făcut tot ce am putut să salvez clubul cât mi s-a permis să fac.

În afară de lucrurile sportive, e vorba despre respect. Am observat în această lună că nu e respect faţă de persoana mea, cât nu am dat de el.

Faţă de persoana mea şi faţă de ce am făcut pentru Dinamo. Fiecare să-şi vadă de drumul lui. Dinamo e un capitol închis. Nu am ce să mai discut”, a mai spus Florin Răducioiu.