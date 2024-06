Florin Răducioiu, discurs emoționant înainte de debutul României la EURO 2024: „Am deja totul pregătit să ies în stradă”

, vrea să iasă în stradă la meciurile României de la Campionatul Europea. Fostul atacant al lui AC Milan, declarații superbe.

Florin Răducioiu, cu sufletul la gură înainte de debutul României la EURO 2024: „Aș avea mai mari emoții dacă ieșim din grupe”

Florin Răducioiu le ține pumnii băieților lui Edi Iordănescu: „Am un pic emoții, pentru că intrăm și noi oarecum în joc, ca analiști, comentatori, mari oameni de fotbal, dar nu mai am așa emoții (n.r. în legătură cu Euro 2024)…”.

„Radu” e gata să petreacă la Universitate dacă România se va califica în fazele eliminatorii: „Dar aș avea mari emoții dacă aș trăi un European de mare nivel și să ieșim din grupe, și să ajungem undeva, de ce nu, în optimi – sferturi, da, atunci m-aș emoționa și aș ieși și eu în stradă, cum ați făcut și voi (n.r. în 1994)!

După 30 de ani… am deja pregătit tot, am steagul pe care ni l-au oferit organizatorii la meciul de adio, am un steag foarte frumos, cu România, Florin Răducioiu – numărul 9. Mă veți vedea pe stradă dacă echipa României (n.r. va face performanță)…”.

Florin Răducioiu e convins că „Generația de Aur” va trece în plan secund dacă România se califică în sferturi sau semifinale la Euro 2024

Florin Răducioiu și-ar dori ca : „Dacă băieții vor ajunge în sferturi – semifinale… nu zic că lumea ne va uita, dar nu vom mai rămâne în prim-plan.

Vreau și eu să trăiesc o performanță mai mare decât cea trăită de noi. Nu sunt egoist, mereu am ținut la naționala României, vreau să trăiesc și momentele pe care le-ați trăit voi, vreau emoția”.

Fostul mare internațional român știe însă care este principala problemă a „tricolorilor”: „Nu avem din păcate jucători de mare personalitate. Am avut un Hagi extraordinar, ceea ce nu au, dar ce a reușit să facă Edi Iordănescu, să rămânem neînvinși, chiar dacă am avut mare noroc… forța acestei echipe e clar colectivul. Avem nevoie să nu ne denaturăm stilul de joc, o să începem să suferim foarte mult”.

Cum se poate califica din grupe naționala României: „Să abordeze meciul cu o anumită dezinvoltură”

Florin Răducioiu are așteptări mari de la jucătorii României: „În acțiuni de mare viteză, cu mare simplitate putem înscrie goluri și putem câștiga meciuri, ne putem califica. Mă aștept la multe de la Man, Mihăilă, Stanciu, Hagi chiar.

Mi-e greu să spun ce le lipsește, trebuie să aștepte să sufere, să abordeze meciul cu o anumită dezinvoltură, dar să se dăruiască, asta vrea lumea”, a declarat la .