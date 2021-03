Florin Răducioiu, conflict deschis cu Gică Popescu: „M-a dezamăgit! Nu vreau să-mi chem avocatul”

Florin Răducioiu a reacționat după ce Gică Popescu l-a atacat în urma declarațiilor făcute de el în cadrul unei emisiuni TV, în care a lăsat de înțeles că „Baciul” a fost suspect de slab într-un meci cu Spania din 1996, de la Campionatul Mondial.

Fostul atacant al „Generației de Aur” a reacționat după ce Gică Popescu i-a spus că nu „e sănătos la cap” și a declarat că îl așteaptă la o discuție față în față, dar în cazul în care astfel de declarații continuă, va fi nevoit să își cheme avocatul.

Florin Răducioiu a mărturisit că a fost surprins și dezamăgit de declarațiile lui Gică Popescu, dar este destul de sigur că va rezolva disputa cu el „la o cafea”.

Florin Răducioiu îi dă replica lui Gică Popescu

Florin Răducioiu i-a dat replica lui Gică Popescu, după ce fostul fundaș al naționalei României, l-a atacat în urma unor insinuări făcute de Răducioiu într-o emisiune TV: „Nu am denigrat niciodată un fost coleg de-al meu de generație. După atâția ani, mi-am exprimat o părere. Au fost niște momente proaste ale apărării, dar nu am dat niciun nume, nu am vorbit despre Popescu.

Fiecare interpretează cum vrea. Eu i-am dat un mesaj să ne întâlnim la o cafea, respect declarația sa, chiar dacă a fost dură. I-am dat mesaj, dar nu mi-a răspuns, eu cred că lucrurile astea le pot rezolva cu el la o cafea.

Nu vreau să-mi chem avocatul, chiar nu vreau să ajung la așa ceva, îl stimez foarte mult, dar dacă nu se va opri din aceste declarații se poate ajunge la altele, dar nu vreau să mă gândesc”.

„M-a dezmăgit reacția lui Popescu, dar eu mi-am exprimat doar opinia. A fost mai mult o părere tehnică. Sunt surprins, pentru că putea să folosească alte declarații față de persoana mea, dar vreau să lămurescu mult problema cu el”, a mai spus Florin Răducioiu la TV TelekomSport.

Mesajul lui Gică Popescu pentru Florin Răducioiu

Gică Popescu s-a enervat după declarațiile lui Florin Răducioiu și l-a taxat pentru insinuările făcute: „Nu cred că cineva sănătos la cap se poate gândi că cineva putea face așa ceva la echipa națională.

Am auzit tot felul de comentarii că aș fi zbierat eu la Nea Puiu. Cum putea cineva să strige la Nea Puiu?”.

„Apărarea o fi fost dezorganizată, dar e normal, nu mai aveam niciun fel de obiectiv. Păi să spună Radu, să spună oricine, dar să dovedească. Și eu pot spune că Radu la nu știu ce meci a făcut nu știu ce. Așa, din vorbe, pot arăta cu degetul pe oricine”, a declarat Gică Popescu pentru digisport.ro.

„Radu nu era genul să vină în vestiar să vorbească după meci, alții aveau un cuvânt greu de spus în vestiar. A apărut asta așa odată, ca o nebunie. Nu m-am întâlnit cu Radu, dar când mă voi întâlni, o să-i bat obrazul.

Dacă el crede așa ceva, crede foarte greșit. Dacă e ceva, să iasă public să spună! Să spună ceva, dar nu să arunci așa, că i s-a părut lui, i s-a părut ce? Că apărarea, apărarea o fi jucat prost la nu știu ce fază.

Se întâmplă lucruri la un turneu final. Ce să știe? Dacă ar spune public mai multe, n-aș sta o secundă pe gânduri, l-aș da în judecată! Să vină să dovedească!”, a mai spus Gică Popescu.

De unde a pornit scandalul

Totul a pornit de la o analiză pe care Florin Răducioiu a făcut-o privind meciul României cu Spania din 1996, de la Cupa Mondială din Franța: „Nu vreau să fac declaraţii, care pot avea repercusiuni asupra mea. Nu comentez. Şi ăsta e un răspuns.

Mi s-a părut că apărarea noastră era total dezorientată şi nu ştia pe cine să marcheze, era haos. Mereu ne-am apărat cu mulţi jucători, dar erau distanţele prea mari şi eram foarte neatenţi la fazele fixe, la cornere, lovituri libere.

Echipa era neatentă şi asta m-a pus pe gânduri. De altfel, al doilea gol, al lui Amor, a fost după o lovitură liberă, în minutul 86, 87. Da… Echipa a fost defazată”, a declarat Răducioiu pentru telekomsport.ro.