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Florin Răducioiu (56 de ani) a revenit în această toamnă la Dinamo, ocupând funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale. Fostul mare fotbalist român s-a lovit însă de reacții dure ale anumitor suporteri, iar acum le-a răspuns.

Cum a caracterizat Florin Răducioiu întoarcerea sa la Dinamo

. Fostul mare internațional român a semnat un contract valabil un an cu formația din „Ștefan cel Mare” și urmează să se implice în activitatea academiei. El va fi preocupat de dezvoltarea tinerilor jucători care pot face pasul la prima echipă. Fostul atacant a spus că simte o adevărată provocare prin decizia luată, dar că a fost atras de actuala conducere a echipei, pe care o agrează. „Reîntoarcerea la Dinamo este o provocare pentru mine.

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Am cunoscut pe acești oameni care fac o treabă extraordinară. Nicolescu mi-a plăcut foarte mult. E vorba de un contract pe un an. Voi încerca să mă ocup un pic de academie în legătură foarte apropiată cu acești doi directori. Nu sunt adus pentru imagine! Fac ceva concret. Trebuie să promovez și imaginea clubului Dinamo, mai ales pe plan internațional. Evident că nu am putere decizională, nu pot să zic «te dau afară, îl dau afară pe X». Mi-ar plânge inima!”, a declarat inițial Florin Răducioiu.

Florin Răducioiu a spus ce fel de reacții a primit până acum

Ulterior, Răducioiu a descris ce fel de reacții a primit după ce a semnat cu Dinamo. Potrivit spuselor sale, mai mulți suporteri l-au felicitat, considerând că aceștia sunt fanii adevărați ai echipei. Cât despre cei care l-au contestat, fostul fotbalist român a precizat că știe cine este în spatele lor, de fapt. „Am văzut mesajele suporterilor! Am o lună de zile de când am revenit. Dacă am fost la mall, pe stradă sau la piață, toată lumea m-a felicitat: «Felicitări, Florin, bine te-ai reîntors!». Ăștia sunt adevărați dinamoviști! Unii m-au făcut mercenar… Mercenar la ce? N-am venit aici să intru în polemici și știu cine sunt și cine îi asmute… Nu mai am timp și răbdare să mă ocup de aceste lucruri. Eu nu trebuie să mă justific. Am și eu detractorii mei, îi știu foarte bine”, a mai spus Florin Răducioiu.

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Florin Răducioiu le-a răspuns ultrașilor lui Dinamo care l-au contestat

în meciul cu Petrolul, înțepându-l astfel pe Florin Răducioiu. Fostul mare jucător consideră că s-a mers mult prea departe prin asemenea apelative și că el a fost, de fapt, printre primii oameni care au contribuit cu bani la echipă în anii 90′, prin transferul său în străinătate. „Am văzut ceva reacții negative la adresa mea, dar consider că este extrem de exagerat să fiu eu mercenar! Eu am fost unul dintre primii jucători care a adus câteva milioane de dolari în anii ’90 în acest club.

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Eu nu m-am îmbogățit cu Dinamo! Bari a plătit 3-4 milioane de dolari! Dacă doi puștani sau cine sunt pe rețele de socializare scriu că «ești un mercenar», mi se pare într-adevăr de o răutate de nedescris. Nu trebuie să mă mai justific nimănui. Nu trebuie să mă întâlnesc cu suporterii! Nu intră în atribuțiile mele de a intra în contact cu echipa mare, cu ceea ce se întâmplă. Nu am de ce să mă întâlnesc cu șefii de galerie, îmi văd de treaba mea și nu trebuie să mă justific eu!”, a mai spus Florin Răducioiu, pentru

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