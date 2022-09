Florin Răducioiu nu dă nicio șansă pentru FCSB cu West Ham: „Singurul semn de întrebare este cât vor rezista”

Florin Răducioiu, fostul jucător al lui West Ham United, .

Florin Răducioiu nu își aduce deloc aminte cu plăcere de perioada în care juca la West Ham: „Acolo am intrat în cel mai mare conflict„

Florin Răducioiu a jucat pentru West Ham United în sezonul 1996-1997, însă regretă acea perioadă: „Pentru mine la West Ham n-a fost deloc o experiență fericită. Am avut și eu partea mea de vină. Acolo am intrat în cel mai mare conflict cu Harry Redknapp. Ulterior, mi-am dat după seama că am făcut eu o greșeală foarte mare”, a declarat acesta pentru .

„Radu” e de părere că miza meciului i-ar putea copleșii pe jucătorii vicecampioanei României: „Acum, FCSB joacă cu fosta mea echipă, dar și echipa lui Ilie Dumitrescu, unde el a jucat foarte bine. Meciul se va juca pe stadionul Olimpic, cu o echipă cu jucători de mare, mare nivel. Va fi o presiune foarte mare pentru FCSB. Știe și Mister Dică ce îl așteaptă, că fotbalul englez este foarte, foarte dificil. Foarte rapid!”.

Fostul internațional român avertizează că West Ham poate crea pericol la poarta lui Târnovanu la fiecare atac: „Atenție la orice fază pentru că acolo la orice fază poate ieși gol. FCSB nu are nimic de pierdut, trebuie să încerce pe contraatac și să le pună astfel probleme”.

Din punctul său de vedere, echipei lui Nicolae Dică îi va fi foarte greu să se ridice la nivelul celor de la West Ham: „Singurul semn de întrebare este cât vor rezista, pentru că acolo ritmul este foarte diferit. Eu nu știu dacă FCSB va rezista din punct de vedere al ritmului”.

Cum trebuie să joace FCSB în viziunea lui Florin Răducioiu: „Dezinvolt, corelat cu dăruirea din teren”

Chiar și așa, Răducioiu admite că FCSB poate produce surpriza, însă jocul trebuie să fie cu totul diferit față de cel din SuperLiga: „Rămân optimist, dar n-o să fie deloc simplu. FCSB trebuie să joace dezinvolt, corelat cu dăruirea din teren”.

Fostul oficial al lui Dinamo și analist TV, e de părere că acesta e un adevărat test pentru FCSB: „Nu dau sfaturi pentru chestiuni tactice, dar este un examen frumos, cu o echipă din Anglia.

Nu-mi imaginam, dar cred că nici fotbaliștii că vor juca cu o echipă din Premier League. Asta e totuși o performanță!”, a mai spus Răducioiu pentru sursa citată.

West Ham United nu are deloc amintiri plăcute cu echipele din România, fiind eliminată din cupele europene de Steaua, dar și de Astra Giurgiu doi ani consecutivi.