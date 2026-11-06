Florin Răducioiu, prima apariție la meciurile lui Dinamo după revenirea contestată de fani

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Florin Răducioiu este prezent în tribune la partida FC Argeș – Dinamo, prima din momentul în care s-a reîntors la Dinamo. Fostul atacant al lui Dinamo și al echipei naționale a revenit la Dinamo în ciuda faptului că în trecut a dat clubul în judecată după un conflict cu conducerea de atunci.

Florin Răducioiu este în tribună la FC Argeș – Dinamo. Fostul atacant al naționalei e în lojă la Mioveni

Florin Răducioiu (56 de ani) s-a întors la Dinamo și va ocupa funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale. Obiectivul său va fi de cultiva relații cu academiile de fotbal europene. Venirea lui Răducioiu nu a fost primită ca o veste bună de unii fani. Aceștia nu au uitat faptul că fostul fotbalist a dat clubul în judecată după ultima sa aventură în conducerea echipei,

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Cu toate acestea, Răducioiu a încercat să se justifice și să explice de ce a recurs la justiție pentru a-și face dreptate. „Aș vrea să mai lămuresc și faptul că eu am dat în judecată clubul Dinamo. Eram foarte supărat, da, de altfel, ca toți suporterii, dar am făcut-o, evident, pe fondul unei foarte mari dezamăgiri.

M-a supărat faptul că nu am fost întrebat. Aș fi vrut mai multă implicare din partea celor care conduceau atunci clubul, să-mi dea posibilitatea de a-mi exprima și eu părerea și de a contribui la reconstrucția clubului după acea mare durere a suporterilor dinamoviști. Nu mi s-a dat această posibilitate.

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Florin Răducioiu le explică fanilor de ce a dat în judecată clubul Dinamo la ultima sa aventură aici

Vreau ca suporterii dinamoviști să înțeleagă asta. Este clar că nu pot fi pe placul tuturor. Am foarte mulți detractori, sunt foarte mulți care nu mă iubesc. Sunt multe persoane care nu agreează această revenire a mea.

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care se spun în mediul online. Mă voi concentra pe ceea ce voi face pentru a pune umărul la creșterea acestui club, care a dat dovadă de o mare capacitate de a se reinventa, de a renaște precum pasărea Phoenix. Sunt mândru să fac parte, de astăzi, din acest club”, a spus fostul atacant al Generației de Aur la 48TV.