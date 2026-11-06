Sport

Florin Răducioiu, prima apariție la meciurile lui Dinamo după revenirea contestată de fani

Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
06.11.2026 | 20:47
Florin Raducioiu prima aparitie la meciurile lui Dinamo dupa revenirea contestata de fani
corespondență de la mioveni
Florin Răducioiu, la meci la Pitești. FOTO Renato Anghelescu FANATIK
Florin Răducioiu asistă la meciul dintre FC Argeș și Dinamo, primul din postura de oficial al clubului condus de Andrei Nicolescu, de la revenire. Dinamoviștii au meci greu în deplasare la Mioveni.
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Florin Răducioiu este prezent în tribune la partida FC Argeș – Dinamo, prima din momentul în care s-a reîntors la Dinamo.  Fostul atacant al lui Dinamo și al echipei naționale a revenit la Dinamo în ciuda faptului că în trecut a dat clubul în judecată după un conflict cu conducerea de atunci.

Florin Răducioiu este în tribună la FC Argeș – Dinamo. Fostul atacant al naționalei e în lojă la Mioveni

Florin Răducioiu (56 de ani) s-a întors la Dinamo și va ocupa funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale. Obiectivul său va fi de cultiva relații cu academiile de fotbal europene. Venirea lui Răducioiu nu a fost primită ca o veste bună de unii fani. Aceștia nu au uitat faptul că fostul fotbalist a dat clubul în judecată după ultima sa aventură în conducerea echipei, înainte ca Dinamo să retrogradeze.

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Cu toate acestea, Răducioiu a încercat să se justifice și să explice de ce a recurs la justiție pentru a-și face dreptate. „Aș vrea să mai lămuresc și faptul că eu am dat în judecată clubul Dinamo. Eram foarte supărat, da, de altfel, ca toți suporterii, dar am făcut-o, evident, pe fondul unei foarte mari dezamăgiri.

M-a supărat faptul că nu am fost întrebat. Aș fi vrut mai multă implicare din partea celor care conduceau atunci clubul, să-mi dea posibilitatea de a-mi exprima și eu părerea și de a contribui la reconstrucția clubului după acea mare durere a suporterilor dinamoviști. Nu mi s-a dat această posibilitate.

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Florin Răducioiu le explică fanilor de ce a dat în judecată clubul Dinamo la ultima sa aventură aici

Vreau ca suporterii dinamoviști să înțeleagă asta. Este clar că nu pot fi pe placul tuturor. Am foarte mulți detractori, sunt foarte mulți care nu mă iubesc. Sunt multe persoane care nu agreează această revenire a mea.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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