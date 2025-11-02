Florin Răducioiu și iubirea pătimașă pentru Janine, cadouri de sute de mii de euro! Ioan Becali a intrat în casă peste ea ca să-i recupereze banii: “S-a ascuns în pod, iar Florin îi tăia blănurile cu cuțitul de nervi!”

ADVERTISEMENT

Poveștile de iubire dintre fotbaliști și femei celebre se întâmplă de mult timp în sportul rege. Giovanni Becali a povestit cum a reușit să recupereze mașina și banii lui Florin Răducioiu după ce fostul internațional român aflase că a fost înșelat de partenera sa.

Povestea de film dintre Florin Răducioiu și Janine. Cum a recuperat Giovanni Becali mașina și banii fotbalistului de la femeia iubită

La începutul anilor ’90, Florin Răducioiu abia ajunsese în Serie A. El a avut o aventură amoroasă cu Eugenia Ștefan, una dintre cele mai în vogă fotomodele ale anilor ’90 în România, cunoscută ulterior sub numele de Janine Sârbu.

Fostul mare atacant român, care , avea să se îndrăgostească până peste cap de Janine. Giovanni Becali a spus totul despre și ce s-a întâmplat de fapt.

„A cunoscut-o pe doamna Janine, i-a luat mașină, a cheltuit vreo 250-300 de mii de dolari cu ea. I-a luat mașină, un Renault, blănuri și de toate. Și zice, Nelule, auzise pe mama, pe tata cum îmi ziceau acasă, Nelule, Nelule, uite vin la București. El a pus un detectiv să o urmărească pe Janine. El juca la Bari, și ea era aici. Și el a auzit, era gelos. A pus un detectiv și detectivul i-a dat informațiile. Uite, așa, așa, așa. Ea a plecat în Grecia cu băiatul unui guvernator.

Ei stăteau în Cotroceni. Ăla e băiat de guvernator, ăla era guvernator în Franța. Luase vacanță și ziceau mama, tata cum să intru la om în casă, că încă sunt comuniștii în floare. Eu, de partea lui, tot mă gândeam că i-am scos contract de 500 de mii și să-i mănânce o gagică banii așa? Băi, cum să intru eu în casă, peste băiat. Găsesc doi, X și Y, care veneau pe la echipele românești, îi cunoșteam. Zic, bă tată, ia mă un pachețel tu, ia și tu un pachețel, de sărbători. Oamenii depuseseră armele… Au întrebat ce trebuie să facă. Le-am zis să stea liniștiți, în Dacie. Eu le-am zis că ies dintr-o casă și le fac cu mâna să oprească puțin. Vă rog, domnule, am o chestie, fac un contract aici. Am nevoie de doi martori. Vreți să veniți să puneți și voi o semnătură, nume, prenume. Da, cum să nu, zic ei.

Mergem noi acolo… Îmi spune Radu că mașina e în garaj și că dacă e mașina acasă, e și ea acasă. Am venit să vorbim cu domnișoara să mai recupereze niște bani. Că nu, că să închidă ușa, am băgat piciorul în ușă. Bă băiatule, noi nu venim să batem pe domnișoara, nici să te amenințăm pe tine, am venit să recuperăm mașina omului, care e pe numele lui, și niște bani pe care i-a dat acum 10 zile și poate mai are ceva din ei. Nu? Nu, are, nu are, dar încheiem un proces verbal. Am recuperat mașină pe numele, cu tare, cu tare, cu tare. Totul legal.

Ok, am intrat. Ea se ascunsese în pod, s-a speriat. Nu știu dacă a recuperat 20-30 de mii din ăia 80, ultima rată care i-a dat-o. Dar între timp l-am văzut pe Răduciociu prin garderobă că tăia blănurile alea pe care dăduse 10.000, 20.000, 15.000, cu un cuțit. Când m-am dus zic bă tâmpitule, noi am venit să tăiem blănuri, am venit să luăm mașina și așa. Avea 20 de ani, 21 de ani. Fata s-a comportat civilizat, a semnat, au semnat și martorii. Am luat hârtiile, m-am pus la adăpost. Mi-a zis după cineva că să am grijă cu guvernatorul. Am recuperat mașina și 20-30 de mii din ultima tranșă pe care i-a dat. Și cu asta basta!”, a povestit Giovanni Becali.

Cu ce nume mari din fotbalul italian a lucrat Giovanni Becali

Giovanni Becali a mai povestit în cadrul emisiunii „Giovanni Show” și despre colaborările importante pe care le-a avut în fotbalul italian. El a spus că a lucrat și cu AC Milan, și cu Juventus, și că obișnuia să ia masa cu Giuseppe Marotta, președintele lui Inter.

„Cu Milan, cu Juventus, cu toate echipele mari am lucrat. Păi dacă Marotta, care e președintele clubului Inter, era director sportiv și eu mâncam cu el, ieșeam, mă căuta, îl voia pe Mutu, nu i l-am dat. E din generația veche el. Îl știu pe directorul sportiv de la Genoa, e din generația tânără”, a mai spus agentul de jucători.

Cum l-a cunoscut Giovanni Becali, de fapt, pe Silvio Berlusconi

Giovanni Becali a cunoscut o mulțime de personalități importante în cariera sa de impresar. El a povestit cum l-a cunoscut, de fapt, pe Silvio Berlusconi, fostul mare patron de la AC Milan care a decedat în vara anului 2023.

„Pe Berlusconi l-am văzut când l-am dus pe Răducioiu. L-am prins la club. Răducioiu mi-aduc aminte l-a dat Brescia, că era în Divizia B. E adevărat, a insistat și Lucescu să plece, pentru că căzuseră în Divizia B. Cred că Răducioiu la Milan a fost o bombă. Din păcate n-a jucat, pentru că ce jucători avea atunci Milanul… Răducioiu și-a făcut treaba pe unde a fost, n-a avut probleme cu disciplina”, a mai spus Giovanni la „Giovanni Show”.