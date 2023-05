Florin Răducioiu și Mihai Stoica, „dușmani” la AC Milan – Inter! Cum au venit îmbrăcați în emisiune. Foto

Florin Răducioiu a venit îmbrăcat în tricoul lui AC Milan, echipă la care a și evoluat, în timp ce Mihai Stoica a venit alături de tricoul lui Inter, fiind un susținător al „nerazzurrilor”.

Florin Răducioiu și Mihai Stoica, „dușmani” la AC Milan – Inter

Florin Răducioiu și Mihai Stoica sunt pregătiți de , din semifinalele Champions League, oficialul „roș-albaștrilor” explicând motivul pentru care este un susținător al lui Inter.

Totodată, Mihai Stoica a spus că îi este greu să țină cu Inter, pentru că la AC Milan este legitimat Ciprian Tătărușanu: „Motivul pentru care eu țin cu Inter este destul de simplu!

Am început să țin cu Inter pentru că Inter a fost singura echipă care mi-a răspuns la scrisorile pe care le trimiteam cluburilor de fotbal. Îmi amintesc și acum și mi se face pielea de găină când am primit niște poze de la Inter cu fotbaliști. Așa îți câștigi fani.

Acum mi-e greu să țin cu vreo echipă, pentru că la AC Milan este Ciprian Tătărușanu și nu pot să spun că nu m-aș bucura ca el să fie calificat într-o finală de Champions League”.

„AC Milan are un mare avantaj, și anume antrenorul. Stefano Pioli a creat acest Milan. În afară de Rafael Leao, care nu joacă și Giroud, care are o vârstă, Milan nu are individualități.

Totuși, spre deosebire de Inter, care are jucători mai valoroși, Milan are o bancă tehnică extraordinară. Inter nu are un antrenor atât de bun, nu mi-e rușine să o spun, mie nu îmi place Inzaghi”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Am avut marele privilegiu să joc cu niște mari campioni datorită Milanului!”

Florin Răducioiu a vorbit despre ce a însemnat pentru el să fie un : „Eu am avut marele privilegiu să joc cu niște mari campioni și asta datorită lui AC Milan, dacă nu aș fi jucat la Milan, ar fi fost mai greu să îi întâlnesc pe acești fotbaliști.

Milan nu a fost favorită nici cu Tottenham, nici cu Napoli și iată că ajunge în semifinale, la un pas de finală. Vorbim despre două echipe, cu două apărări puternice, cu doi portari buni.

Înclin balanța în favoarea Interului în ceea ce privește atacul, din cauza absenței lui Rafael Leao. Să vedem cum ei vor găsi soluțiile în atac. Văd un echilibru în această seară, îi dau dreptate lui Mihai, Pioli e mai experimentat”.

„Milan a reușit să facă față în fața unor echipe mult mai puternice, motiv pentru care cred că poate face față și în fața Interului într-o fază superioară a competiției”, a mai spus Florin Răducioiu.