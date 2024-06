Florin Răducioiu surprinde înainte de România – Olanda, în optimile EURO 2024: „Nu am mari așteptări“

Turneul final se află în fazele eliminatorii, iar echipa națională este pe tabloul optimilor, unde va da piept cu Olanda. Florin Răducioiu a discutat foarte scurt despre șansele naționalei României de a se califica.

Florin Răducioiu, rezervat privind șansele României

Fost mare atacant internațional, Florin Răducioiu a fost destul de rezervat privind șansele echipei naționale. Analistul TV crede că pentru a se califica, România trebuie să “joace dezinvolt, de o manieră a unei echipe care nu are nimic de pierdut”.

“Am mai spus, echipa care nu are nimic de pierdut este cea mai periculoasă. Nu am mari așteptări, dar evident că vreau să câștige România”, a spus Florin Răducioiu, conform celor de la Sport.ro.

Declarația fostului internațional sosește la câteva luni distanță de când oferea un adevărat șoc fanilor naționalei. Florin Răducioiu declara că suntem o echipă națională care nu are habar de fotbal.

„Sunt foarte dezamăgit, am fost dominați la aproape toate capitolele. Am văzut teamă la jucătorii noștri, asta m-a dezamăgit foarte mult. N-am putut să jucăm. Am fost dominați clar, singura notă pozitivă e rezultatul.

Per total sunt foarte dezamăgit, naționala ne-a oferit puține lucruri la nivel de joc. Suntem foarte modești, nu legăm 4 pase, habar nu avem de fotbal! Nu am existat pe teren în repriză a doua!”, spunea Florin Răducioiu după meciul România – Israel 1-1.

România – Olanda, duel așteptat de milioane de români

pe data de 2 iulie, pe stadionul unde deja avem amintiri plăcute. Allianz Arena din Munchen va fi gazda partidei din optimile EURO 2024, de la ora 19:00.

Fanii „tricolorilor“ sunt așteptați la stadion, iar biletele de pe platforma UEFA deja s-au epuizat rapid. Însă, acestea nu au fost foarte numeroase, deoarece României i-au fost atribuite doar șapte mii de bilete.

Românii care nu vor să piardă partida de la Munchen pot achiziționa bilete vândute în regim de public general. De asemenea, pentru meci, dar au costuri variate.