Florin Răsdan și-a anunțat plecarea de la Steaua: „Am jucat la cel mai mare club din România”

s-a despărțit de zece jucători în această vară. Ultimul care pleacă din Ghencea este Florin Răsdan (27 de ani), care a jucat cu „militarii” nu doar în Liga 2, ci și în Liga 3 și Liga 4.

Florin Răsdan pleacă de la Steaua

Sâmbătă, 25 iunie, Florin Răsdan și-a luat adio de la fanii Stelei. Prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare, mijlocașul a anunțat că va pleca din Ghencea după patru ani de zile. Răsdan le-a urat foștilor săi coechipieri să ajungă în Liga 1, acolo unde, deocamdată, nu au dreptul să participe din cauza formei de organizare juridică.

„Îmi e cam greu să-mi găsesc cuvintele, dar o să fiu cât pot de scurt, vreau sa mulțumesc Peluzei Sud, băieților de la Old Boys și tuturor suporterilor Stelei de susținerea necondiționată de care am avut parte în toți acești ani!

Sper ca Steaua să ajungă acolo unde îi este locul si voi să arătați tuturor că sunteți cei mai buni! Mă bucur că am jucat la cel mai mare club din România! Mulțumesc pentru tot!”, a scris Florin Răsdan, pe Facebook.

Florin Răsdan este cotat de transfermarkt.com la 125 de mii de euro, iar în ultimul sezon petrecut în roș-albastru a marcat trei goluri și a oferit un assist. De-a lungul carierei, mijlocașul în vârstă de 27 de ani a mai evoluat pentru Concordia Chiajna și FC Brașov.

Răsdan se alătură astfel celorlalți nouă fotbaliști care au părăsit-o în această vară pe Steaua. Este vorba despre Sergiu Bactar, Ovidiu Morariu, George Călințaru, Claudiu Dragu, Robert Neacșu, Alexandru Zaharia, Liviu Băjenaru, Vasiel Buhăescu și Dragoș Huiban.

Adi Popa, ofertat de Rapid

La Steaua joacă din 2021 și Adi Popa. Mijlocașul de 33 de ani a semnat cu „militarii” din postura de fotbalist liber de contract. „Motoreta” a dezvăluit că înainte să ajungă în Ghencea, dar n-a putut da curs propunerii făcute de marea rivală a roș-albaștrilor.

„Am avut și eu o ofertă de la Rapid, dar nu am putut să vin, să fiu înjurat de la început până la final de toată lumea. Noi după ultimul meci cu Hermannstadt am rămas să ne antrenăm, nu am plecat în vacanță, pentru că ni s-a spus că situația e incertă.

Nu s-a putut, s-a jucat barajul și am intrat și noi în vacanță. Am mai fost la echipe la care am fost plătit din bani publici, haideți să ne uităm de unde aveau bani cei de la Clinceni”, a declarat Adi Popa, la Digi Sport.