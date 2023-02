Florin Ristei a spus adevărul despre ”sarcina” iubitei lui. Va avea sau nu un copil cu Naomi

Florin Ristei reacționează după ce joi, în showbizul românesc a circulat intens informația potrivit căreia iubita lui, Naomi, este însărcinată. Totul a început după ce el a postat o imagine cu o ecografie, mulți înțelegând că partenera sa are un copil în pântec.

Florin Ristei reacționează după informațiile despre sarcina iubitei lui. Mesajul ironic transmis de artist

și s-a trezit cu multe apeluri din partea jurnaliștilor. Solistul a preferat, însă, să le răspundă printr-o altă postare, în care părea amuzat de situația creată, mai ales că a primit multe ”Felicitări!”

El a dezvăluit că ecografia îi aparține, deoarece conține rezultatele unei analize pe care a făcut-o, nicidecum un început de sarcină a lui Naomi. Cântărețul nu a explicat și de ce a vrut să-și inducă fanii în eroare, cert este că nu urmează să devină tată.

”Voiam să vă mulțumesc tuturor pentru urări. Chiar sunt bine, m-au sunat și de la ziare. Ce să vă zic…mi-au ieșit analizele perfect. Mi-au ieșit astea la fix. Mulțumesc, sunt sănătos. Mulțumesc pentru urări!”, a transmis Florin Ristei

Florin Ristei și Naomi Hedman formează un cuplu de trei ani și par că se iubesc foarte mult. În 2021, solistul a cerut-o de soție pe frumoasa mulatră, iar aceasta i-a spus ”Da!”. Nu au ajuns, însă, până în prezent și în fața altarului și nici sunt prea hotărâți să facă acest pas.

”Mariajul este o opțiune personală – la fel ca sprâncenele – și nu cred că niște acte pot ține doi oameni împreună dacă ei nu sunt compatibili. Niciunul dintre noi nu a visat la o nuntă ideală și nu ne-am imaginat în situații de poveste, dar nici nu suntem împotriva ideii.”, a declarat Florin Ristei pentru

Cum s-au cunoscut Florin Ristei și Naomi

. În cadrul competiției, Naomi a fost concurentă și încă de la preselecții s-a observat o legătură între ea și artist. De altfel, tânăra nu a reușit să impresioneze prea mult cu prestația sa, dar iată că s-a ales cu o poveste de dragoste solidă.

Naomi Hedman are 29 de ani, provine din Marea Britanie, unde a dobândit celebritate după ce a participat într-o emisiune, ”Ex on the Beach”. Aici, ea a avut rolul de ispită și a câștigat mulți bani. Tot în țara natală s-a afirmat ca artist și model.

Ca model, Naomi ar câștiga foarte bune și ar avea o situație financiară mai bună decât partenerul ei. Florin Ristei recunoaște acest lucru fără nicio sfială: ”Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună și gata. Pozează la brand-uri și face shooting-uri 2-3 zile. A fost prin Suedia ultima dată (…)”, a mai spus interpretul, tot potrivit sursei menționate anterior.