Florin Ristei s-a logodit cu iubita sa, Naomi Hedman în mare secret. Când a cerut-o de soție. Video

Florin Ristei a decis să facă totul public. Juratul de la X Factor a declarat în cadrul unui podcast că s-a logodit cu iubita sa, Naomi Hedman. Ristei a cerut-o în căsătorie cu mai bine de jumătate de an în urmă, dar nu a vrut să facă nimic public.

Fanii au remarcat în urmă cu ceva vreme că iubita artistului a apărut într-o fotografie cu un frumos inel pe deget. Atunci niciunul nu a vrut să facă nicio declarație.

Florin Ristei s-a logodit cu iubita sa, Naomi Hedman în mare secret

Fanii au fost extrem de uimiți când au aflat că și-a cerut iubita de soție în luna decembrie a anului trecut. Atât artistul cât și Naomi Hedman au decis să fie cât se poate de discreți în această privință și nu au anunțat nimic.

Florin Ristei a făcut totul public abia acum, în cadrul podcastului HappyFishT.

“M-am logodit, n am zis-o nimănui. M-am logodit pe 30 decembrie anul trecut”, a anunțat Florin Ristei, în cadrul podcastului.

Declarația se află al minutul 01:09:20

În urmă cu ceva vreme, logodnica lui Ristei a apărut cu un inel pe deget într-o fotografie. Cei doi s-au cunoscut la audițiile X-Factor, unde artistul este jurat.

Cum a decurs prima întâlnire dintre Ristei și logodnica sa

Florin Ristei a povestit în cadrul emisiunii “Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1,

“Îmi amintesc, era data de 3 octombrie, la Unirii, la fântâni. Era foarte cald”, a declarat Florin Ristei.

Artistul a recunoscut că inițial a fost atras de aspectul ei fizic. După ce a început să o cunoască s-a îndrăgostit însă de personalitatea și energia ei. La momentul respectiv, artistul a fost întrebat de prezentatori despre o posibilă cerere în căsătorie.

“Nu (nr. am dat niciun inel)! Odată am luat mărimea cu o ață, în joacă. Și săptămâna trecută făceam curat prin casă și am călcat pe ceva și zic: uite, și-a scăpat cineva un nasture.

Ce crezi, era un inel pe jos. Din greșeală am călcat și tot din greșeală l-am băgat sub pat”, spunea Florin Ristei în emisiunea “Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1.