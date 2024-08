Florin Ristei se reîntoarce la X Factor. Anunțul surprinzător făcut de Antena 1

Florin Ristei se reîntoarce la X Factor. surprinzător făcut de Antena 1. Cunoscutul artist este foarte încântat de rolul pe care îl va avea de acum înainte în show-ul de talente pe care l-a și câștigat în anul 2013.

Florin Ristei revine în emisiunea X Factor. Vestea neașteptată a fost făcută publică de postul de televiziune Antena 1

Florin Ristei revine în emisiunea X Factor. Vestea neașteptată a fost făcută publică de postul de televiziune Antena 1. Cântărețul a anunțat pe pagina de că se întoarce în show-ul pe care l-a câștigat în urmă cu 11 ani.

ADVERTISEMENT

În plus, artistul a fost jurat în edițiile din 2020 și 2021, însă acum nu va ocupa scaunul din față, ci va avea o altă funcție. Co-prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a acceptat propunerea de a fi producător muzical.

Asta înseamnă că are rolul de a da o direcție concurenților care se înscriu în concurs. Nu va face asta singur, ci cu echipa sa, precizând că își dorește să sune totul cât mai bine și că abia așteaptă să ajungă la preselecțiile care încep în septembrie.

ADVERTISEMENT

„Anul ăsta am acceptat o nouă provocare pentru mine la X Factor. După ce am concurat, am câştigat şi am jurizat acest concurs, m-am gândit să nu mă opresc aici, aşa că anul acesta voi fi producătorul muzical al show-ului.

Cine ştie, poate la anul mă vedeţi cameraman sau regizor de emisie, ca să le fac chiar pe toate!”, a spus Florin Ristei prin intermediul unui comunicat de presă. Vedeta a luat totul ca pe o provocare.

ADVERTISEMENT

Florin Ristei, dezvăluiri despre rolul de la X Factor

„Acum, sincer, chiar mă bucur că am fost ales ca producător muzical pentru noul X Factor, pentru că simt că am ceva de spus în direcţia în care se îndreaptă acest show.

Împreună cu băieţii mei din trupă şi cu tehnicienii noştri, voi asigura toţi concurenţii de cele mai bune condiţii în care să performeze la cele mai înalte standarde.

ADVERTISEMENT

Aşa cum şi eu am fost ajutat la rândul meu, acum 11 ani, aşa îi voi ajuta şi eu să îşi găsească cea mai bună voce interioară pe care să le-o arate oamenilor”, a mai spus Florin Ristei în același comunicat.

Cunoscutul cântăreț a mai dezvăluit că rolul său este de a fi alături de fiecare concurent care se înscrie la X Factor. Artistul este extrem de nerăbdător să înceapă filmările și să vadă care sunt, de fapt, provocările de care va avea parte în acest show de mare anvergură.

Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică sunt jurații de la de care participanții trebuie să se teamă atunci când ajung pe scenă. Cei care vor să își testeze talentul muzical se pot înscrie pe site-ul casting.a1.ro.