Florin Roman, atac la Ludovic Orban: “Acționează împotriva noastră în Parlament”

, dar acesta a fost înlăturat în urma unor controverse cu membrii USR PLUS și AUR.

la adresa Guvernului Cîțu.

ADVERTISEMENT

Florin Roman, atac la Orban: “Acționează împotriva noastră”

“Așteptam ca Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, să se delimiteze de actele de huliganism din parlament, comise de coaliția toxica USR – AUR! E și tăcerea o complicitate la alianța domnului Orban cu extremiștii.

Emil Boc spunea bine ca Ludovic Orban lucrează împotriva guvernului liberal. Acum e clar ca dl Orban acționează și împotriva noastră în parlament, cel puțin împotriva celor pe care nu-l susțin! La brat cu Simion și gealatii lui, Ludovic Orban!

ADVERTISEMENT

Update: Am avut o discuție telefonică cu dl Orban. A precizat ca nu a anunțat la microfon, deci nu e o decizie anunțată. Mi-a spus ca i s-a adresat doamne Dragu in particular.

*am solicitat Stenograma ședinței, scrisă și audio, de BPR pentru a demonstra că dl Orban minte în privința deciziei de conducere a plenului reunit!”, a postat Florin Roman pe Facebook.

Florin Roman face plângere penală împotriva celor care l-au bruscat

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Roman, a spus că va depune o plângere penală împotriva parlamentarilor AUR care l-au dat la o parte de la prezidiu.

ADVERTISEMENT

“Voi depune plângere penală pentru huliganism și distrugere de documente oficiale, împotriva celor din coaliția toxică USR-AUR, care în timpul ședinței plenului reunit, m-au blocat prin forță, huliganism, injurii și agresiune fizică să îmi exercit mandatul constituțional!

Conform regulamentului, ședințele plenului reunit sunt conduse alternativ, de președinții Camerei Deputaților sau al Senatului, iar de azi de la ora 16.00, conform deciziei publicate în Monitorul Oficial, mi-au fost încredințate atribuțiile președintelui Camerei Deputaților!

Ultimele două ședințe de plen reunit au fost conduse de președinta (încă) a Senatului, Anca Dragu. Era evident rândul CD, motiv pentru care mi-a și fost înmânat desfășurătorul de ședință!

ADVERTISEMENT

Solicit demisia președintei Senatului pentru că a încurajat actele de huliganism! Și pentru că a comis un nou abuz constituțional!”, a scris Roman pe Facebook în urmă cu câteva zile.