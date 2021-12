Florin Roman, ultimatum de la premierul Nicolae Ciucă în privința suspiciunilor de plagiat. Ministrul riscă să fie demis

Florin Roman, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării din partea PNL, se află în mijlocul unui scandal legat de lucrarea sa de dizertație. Oficialul Executivului este acuzat de plagiat.

Florin Roman, așteptat cu explicații privind suspiciunile de plagiat. Ministrul riscă să fie demis de Nicolae Ciucă

Subiectul a ajuns și pe masa premierului . Se pare că acesta i-a dat un ultimatum lui Roman.

Astfel, conform surselor FANATIK, primul-ministru i-ar fi dat o perioadă de timp lui Florin Roman, timp în care fie să lămurească situația, fie să decidă să-și dea singur demisia. În caz contrar, acesta ar urma să fie demis.

”Este o chestiune de decizie personală și care trebuie să urmeze niște proceduri instituționale cum s-a întâmplat în toate cazurile. Dumnealui (n.r. Florin Roman) a zis că va face tot posibilul astfel încât în cel mai scurt timp să-și clarifice situația.

Demisia ar fi un gest onorabil. Nu cred că nu va recurge la o demisie onorabilă”, au precizat surse guvernamentale.

Publicația a scris în debutul acestei luni că ministrul Florin Roman și-ar fi plagiat disertația de master susținută la Facultatea de Psihologie a Universității Titu Maiorescu, în 2012.

Jurnaliștii site-ului au relatat că ministrul a trimis la redacție 10 pagini din lucrarea de master, care sunt 100% copiate. Cele 10 pagini din disertație primite de cei de la Libertatea sunt identice cu paginile dintr-un suport de curs din anul universitar 2007-2008 de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu.

Reacția lui Florin Roman față de aceste acuzații: ”Sunt nefondate”

După apariția acestor informații din presă, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a venit cu un răspuns la acuzaţiile care i se aduc cu privire la plagierea lucrării de disertaţie, precizând că sunt nefondate.

susţine că ”plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu a făcut niciodată”.

”Plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondată.

Într-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul disertației, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aș spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susțină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat.

Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzații nefondate”, a scris Roman pe Facebook.