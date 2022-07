Florin Rusu, fostul iubit al Biancăi Pop, acuzații la adresa ispitei de la Insula iubirii după ce a spus că se mărită: „Nu e însărcinată!”

Relația dintre Bianca Pop de la Insula iubirii și cântărețul de muzică de petrecere Florin Rusu s-a dovedit a fi, în cele din urmă, una imposibilă.

Florin Rusu, acuzații după despărțirea de Bianca Pop: „De aici a pornit totul”

Cei doi s-au despărțit de câteva săptămâni, iar decizia pare să o fi luat chiar Florin, sătul de comportamentul brunetei. Aceasta s-a reorientat destul de repede după povestea trăită alături de fostul concurent de la Puterea dragostei.

Mai mult, Bianca pare-se că este însărcinată în 5 săptămâni și se pregătește de nuntă cu un alt bărbat. FANATIK l-a contactat pe Florin Rusu pentru a afla cum de s-a produs ruptura dintre ei doi și ce părere are de intențiile fostei sale iubite.

„Noi ne-am despărțit de câteva săptămâni, dar nu am vrut să fac tam-tam pe tema asta. Nu mă interesează cu cine e ea acum. Nu îmi pare rău de nimic. Nu regret această relație. Nici nu o să îmi fie dor sau să îmi pare rău după ceva trăit alături de ea.

Mie mi-a făcut foarte mult rău. De aici a pornit totul. A vorbit urât despre copilul meu și mama copilului meu și eu nu pot să permit așa ceva”, a declarat Florin Rusu pentru FANATIK.

Întrebat ce părere are despre faptul că ba chiar că ar fi însărcinată, acesta a bufnit în râs. Florin Rusu nu crede în povestea pe care Bianca Pop o vinde acum, ba chiar e convins că aceasta ar inventa totul pentru a se menține în lumina reflectoarelor.

„Nu e însărcinată. E puțin balonată”

„Eu am încercat să o ajut foarte mult. Mi-am dat seama că nu am cu cine. Se căsătorește? Eu nu cred că se va căsători. Să fim serioși… Nu e însărcinată. E puțin balonată și crede ea că e însărcinată. Cred că sunt multe minciuni”, a completat Florin Rusu.

FANATIK a contactat-o și pe fosta ispită de la Insula iubirii pentru un drept la replică, având în vedere că fostul ei partener susține că informațiile privind sarcina și căsătoria ar fi inventate de dragul apariției în presă.

Bianca Pop nu a răspuns până la ora redactării acestei știri. Ce este, totuși, interesant legat de povestea de iubire dintre Bianca și Florin este că nu a șters singura fotografie pe care o are cu Florin Rusu, postată pe Instagram, în timp ce ex-concurentul de la Puterea dragostei nu mai are nicio poză cu ea pe rețelele de socializare.

Florin Rusu ne-a mai mărturisit că are multe planuri de viitor, printre care deschiderea unui local de fițe în Valencia, acolo unde vrea să invite cei mai renumiți maneliști de la noi. De asemenea, bărbatul își dorește să plece la cântări în Statele Unite, chiar în New York, însă deocamdată nu are viză pentru America.